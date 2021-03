Harita mühendisi mesleğini bıraktı mantar üretmeye başladı! 5 ilde satış yapıyor | Yurttan ve dünyadan haberler

Trabzon'da harita mühendisi Merve Ulusoy, özel bir firmadaki işini bıraktı. Akçaabat'ta sera kurup mantar üretmeye başladı. 300 metrekarelik alanda yılda 30 ton istiridye mantarı yetiştiren Ulusoy, Trabzon dahil 5 ile satış yaparak bir rekora imza attı. Ulusoy, mantar yetiştirmenin çok zevkli olduğunu ancak disiplin gerektiren bir iş olduğunu vurguladı: Tek tek yapraklarına bakıyorsunuz, ıslanmışlar mı, kurumuşlar mı, suyu azaltayım, çoğaltayım derken tek tek çocuk gibi onlarla her gün ilgilenerek her bir yaprağına kadar sevgiyle, emek göstererek büyütüyoruz.









DOLMUŞA GELMEDİ

Ankara'da dolmuş şoförü Levent Erkanat, yolcuları bıraktıktan sonra koltukta unutulan kesenin içinde ziynet eşyası olduğunu gördü. Erkanat, yaklaşık 3 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, sahibinin bulanarak teslim edilmesi için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek, polise verdi. Erkanat, "Birkaç gün sahibi gelir diye bekledik. Ancak gelen olmadı. Biz de polise giderek altınları teslim ettik. İnşallah sahibi bulunur" dedi.



95 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de dün yapılan 190 bin 129 testten 21 bin 61 kişiye yeni COVİD-19 tanısı konuldu. 95 kişi hayatını kaybetti. 18 bin 815 kişi ise iyileşti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 29 bin 959'a çıktı.







KÜÇÜK KALP ERKEN DURDU

Kocaeli'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Elif Erdağı, parkta fenalaşarak yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede 6 kez kalbi duran genç kız, kurtarılamadı. Liseli Elif'in 2013 yılında ablasının da kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.



YİNE NAMUS MAZERETİ!

İzmir Bayındır'da eşi Serap Tümen ve annesi Serpil Palalı ile komşuları Hamza Kuzucuk'u öldüren Hüsnü Tümen, cinayeti namus yüzünden işlediğini anlattı: Boşanma aşamasında olduğum eşim, beni D.A adlı sevgilisiyle aldattı. Bu yüzden elimi kana buladım.







ETİLER 20 ESENYURT 4 LİRA

İstanbul'da lahmacun fiyatlarının ilçeden ilçeye, semtten semte değişmesi sosyal medyada gündem oldu. Esenyurt'ta 4 liraya alıcı bulan lahmacun, Etiler'de 20 liraya çıkıyor. 155 gramlık Antep lahmacunu Beşiktaş'ta ise 11 liraya iniyor. Hatta bazı AVM'lerde 2 lahmacun bir ayrandan oluşan mönü 15 lira. Bahçelievler'de bir lahmacun ustası, "Kuzu eti (Kıyma) zırhta çekilmiş olmalı, 1 adet lahmacunun en az kütlece yüzde 50'sine karşılık gelmelidir. Ancak maalesef bazı bölgelerde bu yüzde 15'e kadar iniyor. Tabii lezzeti de bir o kadar düşüyor" ifadelerini kullandı.







MIKNATIS ÇOCUK!

İstanbul'da yaşayan Uras Aslan Aktaş (4.5), şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Çekilen röntgen filmi sonucu doktorlar gözlerine inanamadı. Küçük çocuğun bağırsağından 19 tane 'neodyum mıknatıs' çıktı. Ameliyata alınan Aktaş, sağlığına kavuştu. Uzmanlar, uyardı: Oyuncak olarak satılan bu güçlü mıknatıslar yutulduğu zaman hayatı tehdit edebilir. Ailelere bu tür oyuncaklardan uzak durmalarını öneriyoruz.







BABAMIN KATİLİNİ BULUN!

Zeytinburnu sahilinde demirli Civarina gemisinin çarkçıbaşı Murat Özcan, kafa travması geçirdi. Kamarasında bekletildi. Ertesi gün kaldırıldığı hastanede can verdi.







Kızı Buse, isyan etti: Babamın katillerini bulun. Cezalarını verin.





128 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 128 milyon 258 bin 406 lira devretti. 5+1 bilen 1 kişi 1 milyon 78 bin 199 lira kazandı. 5 bilenler 331 bin 753'er, 4 bilenler bin 546'şar, 3 bilenler 106'şar, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak. (6,22,28,50,72,90,74joker)



ÜNLÜ VALİDEN TACİZ SKANDALI

ABD'de, New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo, bu kez de yardımcısı Alyssa McGrath tarafından taciz iddiasıyla suçlandı. Vali Cuomo'nun 33 yaşındaki yardımcısı Alyssa McGrath, Cuomo'nun evlilik yüzüğünü sorguladığını, boşanma durumunu sorduğunu ve bir dizi iltifatlarda bulunduğunu öne sürdü. McGrath, Cuomo'yu cinsel iletişim kurmakla suçlamadığını ancak Vali'nin eylemlerinin tacize yol açtığını söyledi. Vali ise şimdilik açıklama yapmadı.



MAHALLENİN BÜYÜK GÜCÜ

Belçika'da yapılan bir araştırma, bireyselliğin ön planda olduğu Batı toplumlarında anne ve babalar arasındaki "tükenmişlik sendromunun" oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Bu sorundan en az etkilenenlerin ise Türkiye, Küba, Peru ve Tayland'daki ebeveynler olduğu belirlendi. Türkiye'de geniş aile ve mahalle kavramı ile dayanışma gibi kültürel farklılıkların ebeveynleri tükenmişliğe karşı daha fazla koruduğuna dikkat çekildi.



5 BİN DOLARA UZAYDAYIZ

Vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek isteyen adam Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Dominik Cumhuriyeti'ndeki SpaceX Üssü'nü Bild gazetesine açtı. Tesisin her biriminin en üst düzey teknoloji ile çalıştığına dikkat çeken gazete, Musk'ın hayalinin oldukça uygun fiyata (5 bin dolar) uzay ziyareti olduğunu belirtti. İddialara göre günübirlik uzay ziyaretlerinin yakın tarihte gerçek olacağı iddia edildi.



ABD'DE SALDIRI

ABD'de her gün bir sadırı olayı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Atlanta'da spa merkezlerini basan saldırgan 8 kişiyi öldürmüştü. Dün de Dallas'ta bir gece kulübünü basan saldırgan biri kadın iki kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı.



MAKAS ATTI CAN ALDI

Antalya'da sürücüsünün makas attığı öne sürülen otomobil, önce motosiklete, ardından da kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, yaya kadınlar ile otomobil sürücüsü ise yaralandı.



KAHRAMANA SON GÖREV

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Mahmut Selçuk, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 87 yaşında vefat eden Selçuk, Kilis'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.







NEW YORK'TA TRÜF MANTARLI SİMİT 1000 DOLAR

ABD'deki The Westin Hotel'in şefi simide sanat kattı. Trüf mantarı ekleyip tanesini 7 bin liradan sattı.









