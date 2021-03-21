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Haberler Yaşam Alanya’da 80 millet yaşıyor

Alanya ilçesi, yabancıların yaşamak için en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. 333 bin kişinin yaşadığı ilçede, nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu yabancılar oluşturuyor. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya'nın, yıllardır özellikle Avrupalıların tercih ettiği bir yer olduğunu söyledi. Ürkmezer, "80'den fazla milletten yaklaşık 33 bin yabancı, Alanya'da ikamet ediyor. En badavatandaşları geliyor. Almanya ve İskandinav ülkelerinden sonra da buraya son yıllardakökenliler geliyor" dedi.