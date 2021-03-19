Vergi rekortmeni Manukyan'dan geriye 3 milyar dolarlık servet kaldı. Torunu ile üvey annesi mirası paylaşamadı!

Matild Manukyan, 2001'de yaşamını yitirdi. Tek varisi, oğlu Kerope Çilingir'di. 80 yaşındaki Kerope, kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman Çilingir'le evlendi.



Neslihan Çilingir

Kızı Dora, üvey annesinin mirasa ortak olmasını istemedi. "Babam onunla evlenirken akli dengesi yerinde değildi. Evlilik iptal edilsin!" dedi. Mahkeme kabul etti!



Matild Manukyan

KAVGA ÇIKARAN MAL VARLIĞI

Antalya, alanya ve balıkesir'de 5'er yıldızlı 5 otel

Kınalıada ve Büyükada'da 2 köşk

İstanbul'da 500 daire, 70 iş hanı

Yalova'da yüzlerce daire ve arsa

Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana'da onlarca bina ve arsa

Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otel

İstanbul'da 2 fabrika

Fransa'daki bir bankada 150 milyon euro

220 ticari taksi

Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları

Ermeni asıllı vergi rekortmeni Matild Manukyan, 2001'de vefat etti. 3 milyar dolarlık (22 milyar 120 bin 800 lira) dudak uçuklatan serveti ise tek varisçisi Kerope Çilingir'e kaldı.

Ancak o da geçen yıl yaşamını yitirdi.

Mirasın kime kalacağı merak konusu oldu. Bu yüzden miras kavga çıktı. Kerope Çilingir, daha önce Manukyan'ın mirasına ortak olmak isteyen Muşlu Bekiran aşiretine mensup 36 kişiyle mahkemelik oldu. Aşiret, Çilingir'in Manukyan'ın oğlu olmadığını savundu.



'İZİNSİZ ÇIKARILIP EVLENDİRİLDİ'

Dava devam ederken bu kez de Çilingir'in ilk eşinden olan kızı Dora Çilingir, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledi. Kerope'den 40 yaş küçük üvey annesi Neslihan Kahraman ile evliliğinin iptalini istedi.

Dilekçede, "Kerope Çilingir, özel bir hastanede tedavi edilirken Neslihan Kahraman ve çevresindekiler tarafından hastaneden izinsiz çıkarılıp evlendirilmiştir" denildi. Şikayetçi olduğu üvey annesi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Mahkeme ise kararını açıkladı. Kendilerine ulaşan rapora istinaden Kerope Çilingir ve eşi Neslihan'ın evliliğinin iptal edilmesine karar verdi. Kahraman'ın avukatı, kararı İstinaf'a taşıyacaklarını açıkladı.