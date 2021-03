Erkeklerde testosteron artışının onların cimri olmasına neden olduğunu keşfedildi

Çin'deki bir dizi kuruma bağlı bir araştırma ekibi, erkeklerdeki cömertlik ile testosteron seviyeleri arasında bir bağlantı buldu. Proceedings of the National Academy of Sciences'ta (PNAS) yayınlanan makalede bilim insanları, erkek gönüllülerle yaptıkları deneyleri ve erkeklerde testosteron seviyelerinin etkisi hakkında öğrendiklerini açıkladı.

Bununla birlikte, önceki araştırmalar, erkeklerde yüksek testosteron seviyelerinin karar vermede değişikliklere, antisosyal davranışlara, romantik ilişkilere zarar verdiğine ve bazı durumlarda maddiyata sahip olma arzusunda bir artışa neden olabileceğini gösterdi. Testosteronu fazla olan erkeklerin cimrileştiği kanıtlandı.