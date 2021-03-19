41 yıl hapisle aranıyordu! Gardıropta yakalandı

Cemile A. 2015 yılında "Silahla yağma ve fuhuş yapmak" suçundan 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezasına çarptırıldı. Ancak Cemile A. tutuksuz yargılandığı için cezayı aldıktan sonra bir türlü bulunamadı.