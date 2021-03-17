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    Güle güle kahraman! gazisi son yolculuğuna uğurlandı

    gazisi Ermeni asıllı , geçtiğimiz Cuma kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Cenazesi 'a getirildi. Kaya'nın tabutuna, vasiyeti gereği Türk bayrağı sarıldı.

    Güle güle kahraman
    Almanya'da yaşayan gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, geçtiğimiz Cuma kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Cenazesi 'a getirildi. Kaya'nın tabutuna, vasiyeti gereği Türk bayrağı sarıldı. Oğlu babasının Nisan ayında İstanbul 'deki evini ziyaret etmek istediğini ancak ömrünün yetmediğini söyledi: Babam, 'Çocuklar ben 'de ölürsem Türkiye'mizde, burada ölürsem ama mutlaka bayrağıyla buraya defnedin' vasiyetinde bulunmuştu. Gerçekleştirdik.




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    Haberler Yaşam Güle güle kahraman! Kore gazisi Minas Kaya son yolculuğuna uğurlandı