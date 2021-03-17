Almanya'da yaşayan Kore gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, geçtiğimiz Cuma kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirildi. Kaya'nın tabutuna, vasiyeti gereği Türk bayrağı sarıldı. Oğlu Murat Kaya babasının Nisan ayında İstanbul Silivri'deki evini ziyaret etmek istediğini ancak ömrünün yetmediğini söyledi: Babam, 'Çocuklar ben Türkiye'de ölürsem Türkiye'mizde, burada ölürsem ama mutlaka Türkiye ve Kore Gazileri bayrağıyla buraya defnedin' vasiyetinde bulunmuştu. Gerçekleştirdik.
Minas Kaya
Minas Kaya