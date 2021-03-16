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    10 yaşındaki Atlas, ''nde birinci oldu

    Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'nun 10 yaşındaki oğlu Atlas'ın fikriyle geliştirdiği o mikrotonal gitar ''nda seyirci oylamasında birinciliği elde etti.

    Atlas global!

    Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'nun 10 yaşındaki oğlu Atlas'ın fikriyle geliştirdiği o mikrotonal gitar ''nda seyirci oylamasında birinciliği elde etti.

    Lego mikrotonal gitarını ve mutluluğunu anlatan Atlas Çoğulu, "7 yaşındayken legolarımla oynuyordum. Babam da oynarken mikrotonal gitarın klavyesini getirdi. Ben o klavyenin aynısını legodan yaptım. Babama gösterdim ve babam çok beğendi. Bir projeye başladık. Sonra 3 yıl geçti. Şu an 10 yaşındayım. Babam da ile birlikte bu gitarın 3D yazıcıda klavyesini yaptı. Sonra üzerine küçük perdeler takıp legodan gitar yaptık. Finallerde 29 enstrüman vardı. Ben çok heyecanlıydım, coşkundum. Bir sitede oylama yapıldı. En çok oyu alan enstrüman yarışmayı kazanacaktı. Bize çok fazla oy geldi. Biz kazanmayı başardık. Şu an inanılmaz mutluyum. Bana oy veren herkese, 'ndaki öğretmenlerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

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    Haberler Yaşam 10 yaşındaki Atlas, 'Georgia Tech Üniversitesi'nde birinci oldu