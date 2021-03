İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu'nun 10 yaşındaki oğlu Atlas'ın fikriyle geliştirdiği lego mikrotonal gitar 'Georgia Tech Üniversitesi 2021 Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması'nda seyirci oylamasında birinciliği elde etti.

Lego mikrotonal gitarını ve mutluluğunu anlatan Atlas Çoğulu, "7 yaşındayken legolarımla oynuyordum. Babam da oynarken mikrotonal gitarın klavyesini getirdi. Ben o klavyenin aynısını legodan yaptım. Babama gösterdim ve babam çok beğendi. Bir projeye başladık. Sonra 3 yıl geçti. Şu an 10 yaşındayım. Babam da Ruşen Can Acet ile birlikte bu gitarın 3D yazıcıda klavyesini yaptı. Sonra üzerine küçük perdeler takıp legodan gitar yaptık. Finallerde 29 enstrüman vardı. Ben çok heyecanlıydım, coşkundum. Bir sitede oylama yapıldı. En çok oyu alan enstrüman yarışmayı kazanacaktı. Bize çok fazla oy geldi. Biz kazanmayı başardık. Şu an inanılmaz mutluyum. Bana oy veren herkese, Galatasaray İlkokulu'ndaki öğretmenlerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.