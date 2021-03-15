400 deniz mili gezdi evine döndü: Nereden nereye!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçılıkla geçimini sağlayan Murat Karakuş'un barakasında beslediği 'Minnoş' isimli kedisi kayboldu. Karakuş, limanda kedisini aradı, sonuç alamadı. Teknelerden birine binmiş olabileceğini düşünen Karakuş, tekne sahiplerini arayarak durumu anlattı. Karakuş, gebe olan kedisinin limandan açılan bir balıkçı teknesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Karakuş, Tekirdağ'da bulunan teknenin kaptanı ile kedisini almak için denizde buluşmaya karar verdi. Tekne sahibiyle buluşan Karakuş, kedisini teslim aldı. Minnoş ise evine döndükten sonra doğum yaptı. Karakuş, "İlk gördüğümde kedi Alaplı Limanı'ndaydı. Bazı kişilerin kedilere kötü davrandığını gördüm. İnsanlara da yaklaşmıyorlardı, zamanla mama verince bana alıştılar. Şimdi 2 senedir buradalar, beraber duruyoruz. Kaybolduğunda korktum" dedi.