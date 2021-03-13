Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 13 Mart 2021

Kidstagram isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Buyada işler 3 şekilde yüyüy: Doğyu şekilde, yanlış şekilde ve benim istediğim şekilde!
Sinem ile Hakan Erkut'un tatlışları Toprak Erkut
Düşünüyorum öyleyse varım. Üşeniyorum öyleyse yarın.
Dilara ile Serkan Körükci'nin prensesi Irmak Körükci
Bebeleye baloonn bebeleye baloon
Gülten ve Ali Süer'in yakışıklısı Asil Süer
Geleceğin bilim kadını olacam. İcatlar yapacağım
Arzu ile Zekeriya Karaca çiftinin güzeliği Şengül Karaca
Patlama mısır yiycem seni
Nermin ile Musa Karaca'nın cimcimeleri Miray Karaca
Buyada işler 3 şekilde yüyüy: Doğyu şekilde, yanlış şekilde ve benim istediğim şekilde!
Sinem ile Hakan Erkut'un tatlışları Toprak Erkut
Düşünüyorum öyleyse varım. Üşeniyorum öyleyse yarın.
Dilara ile Serkan Körükci'nin prensesi Irmak Körükci
Bebeleye baloonn bebeleye baloon
Gülten ve Ali Süer'in yakışıklısı Asil Süer
Geleceğin bilim kadını olacam. İcatlar yapacağım
Arzu ile Zekeriya Karaca çiftinin güzeliği Şengül Karaca
Patlama mısır yiycem seni
Nermin ile Musa Karaca'nın cimcimeleri Miray Karaca