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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 13 Mart 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 13 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram | 13 Mart 2021
    Kidstagram isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 13 Mart 2021