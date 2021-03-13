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    Cani muhtar! Acısını çocuklardan çıkardı

    Muhtar , oğlu ile kavga eden çocukların olduğu okul servisini bastı. ve ’ye kurşun yağdırdı. Öğrenciler, kurtarılamadı.

    Cani muhtar
    Çorum Alaca'nın İmat köyünde muhtar Servet Baykuş'un oğlu Z.B. ile 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar (14) ve Kaan Hakverdi (13), kavga etti. Z.B, önceki akşam eve gidince yaşananları babasına anlattı. Baykuş ise dün sabah yolda durdurduğu okul servis minibüsündeki Taşar ve Hakverdi'ye tabancayla peş peşe ateş etti. kaçtı. Yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Ancak çocuklar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Servet Baykuş, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı.

    Cinayete ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Katil Baykuş ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları belirtildi.




    Kaan Hakverdi - Tunç Taşar
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