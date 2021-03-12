Mısır Apartmanı müze oluyor... Yapılışından bugüne kadar hakkında çok şey söylenen, içinde yaşayanlarıyla, öyküleriyle adeta bir efsane yapıdır. İsmi Mısır Apartmanıdır, çünkü yaptıran kişi Mısırlı Hidiv Abbas Halim Paşa'dır.

1905-1910 yıllarında yaptırılan binanın mimarı Hovsep Aznavuryan olup, o dönem bu binanın statik hesabını yapacak İnşaat Mühendisi Osmanlı'da bulunmadığı statik projeleri Fransa'da yaptırılmış ve bazı inşaat malzemeleri de Fransa'dan getirilmiştir.

Abbas Halim Paşa tarafından kişisel konut (5 Katı konut 6. Katı çamaşırhane) olarak yaptırılmışsa da Paşa'nın ölümünün ardından yapı, Paşa'nın kızları tarafından 1940 yılında dönemin ünlü iş insanlarından Hayri İpar'a satıldı.

Hayri İpar, binayı iş hanına çevirirken, en üst katını kendine ayırmak suretiyle yapıya üç kat daha ekledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan kararla Mehmet Akif Ersoy'un evi müze olacak.

İstiklal Marşı şairinin, tarihi Mısır Apartmanı'ndaki dairesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün ziyarete açılacak.