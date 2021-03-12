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    'un 'nda bulunan 'ndaki evi müze oluyor

    'un 'nda bulunan 'ndaki evi müze oluyor. , ünlü şairin 13 numaradaki dairesini hatıra evi yapma kararı almıştı. Müze, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.

    Akif'in evi müze oluyor

    Mısır Apartmanı müze oluyor... Yapılışından bugüne kadar hakkında çok şey söylenen, içinde yaşayanlarıyla, öyküleriyle adeta bir efsane yapıdır. İsmi dır, çünkü yaptıran kişi Mısırlı Hidiv 'dır.

    1905-1910 yıllarında yaptırılan binanın mimarı olup, o dönem bu binanın statik hesabını yapacak İnşaat Mühendisi Osmanlı'da bulunmadığı statik projeleri 'da yaptırılmış ve bazı inşaat malzemeleri de Fransa'dan getirilmiştir.

    Abbas Halim Paşa tarafından kişisel konut (5 Katı konut 6. Katı çamaşırhane) olarak yaptırılmışsa da Paşa'nın ölümünün ardından yapı, Paşa'nın kızları tarafından 1940 yılında dönemin ünlü iş insanlarından 'a satıldı.

    ri İpar, binayı iş hanına çevirirken, en üst katını kendine ayırmak suretiyle yapıya üç kat daha ekledi. tarafından alınan kararla 'un evi müze olacak.

    şairinin, tarihi Mısır Apartmanı'ndaki dairesi Başkan 'ın da katılımıyla bugün ziyarete açılacak.

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    Haberler Yaşam Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Mısır Apartmanı'ndaki evi müze oluyor