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    Diş doktoru 5 yaşındaki 'in yüzüne yumruk attı (Yaşam haberleri)

    'da . (5), süt dişini çektirmek için annesi . ile birlikte dişçiye gitti. Ancak diş hekimi I.E. tarafından darp edildi. Doktorun bir anda oğlunun yüzüne vurduğunu anlatan anne, "Ne yapıyorsunuz deyince, 'Elimi ısırdı, defolun buradan' diye küfürler etti" dedi.

    Doktor bu ne!

    İstanbul'da Aras Eymen A. (5), süt dişini çektirmek için annesi Çiller A. ile birlikte dişçiye gitti. Ancak diş hekimi I.E. tarafından darp edildi. Doktorun bir anda oğlunun yüzüne vurduğunu anlatan anne, "Ne yapıyorsunuz deyince, 'Elimi ısırdı, defolun buradan' diye küfürler etti" dedi.

    Çiller A, korkunç anları anlattı: İğneyi yaptıktan sonra da diş hekimi hiç çocukla iletişim kurmadı. Yani çocuk doktorları genelde çocuğu sakinleştirmek için sevgi sözcükleri söyler, geçti der. Bu hanımefendi arkasını döndü gitti.

    ALTIN BEGÜM
    İzmir'de Begüm Tiraş (29),     6 yıl önceki tren kazasından ağır yaralı olarak kurtuldu. İyileşen Tiraş, 2. hayatım dediği yaşama yeniden tutundu. 2016'da Mehmet Tiraş (29) ile evlendi. 1.5 yıl önce ise Nisanur'u dünyaya getirdi. Şimdi ise 2. çocuğuna hamile kaldı. Begüm Tiraş, "Allah'ım bir şans verdi. Her gün şükrediyorum. Geleceğinizi düşleyin, ümdinizi kesmeyin" dedi.

        KARDEŞLERE KANLI PUSU
        İstanbul Sultanbeyli'de Selvi Delitaş ve ağabeyi Emrah Delitaş, evlerinin önünde pusu kuran amca çocuklarıyla miras meselesi yüzünden tartıştı. Kurşun yağmuruna tutulan kadın öldü. Erkek kardeşi ağır yaralandı.

        İCRAYLA UCUZ ARAÇ VURGUNU
        Adana         merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonda icralık araç çetesi çökertildi. Gözaltına alınan 18 kişinin 200 bin liralık lüks araçları, dönemin icra müdürü sayesinde 10 bin liraya satın aldığı ortaya çıktı.

        KURGUCUYA 1.5 YIL İSTENDİ
        Youtuber Fariz Bakhshalıyev,         küçük bir çocukla mizansen video çekti. 'Su satan çocuk' başlığıyla yayınladığı video tepki çekti. Fariz'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

            24 AYAR PİZZA
            Tunus'ta             İtalyan restoranı L'antica Pizzeria Da Pietro menüsüne yenilebilir altın yapraklarla süslü bir pizza ekledi. Trüf mantarları, tütsülenmiş ördek eti, buffalo mozarellası ve 24 ayar altın yapraklar tüm bunlar bir pizzanın malzemesi. Lüks pizzanın fiyatı ise 360 dolar (yaklaşık 2 bin 760 lira). İlk birkaç gün büyük ilgi gören pizza şimdilik sipariş bekliyor.

            KASETÇİ ÖLDÜ
            Şu anda yaşı biraz geçmiş olan birçok kişi gençliğinde, walkman'e kaset takıp, sevdiği sanatçıların şarkılarını dinliyordu. Fakat dijitalleşen dünyayla birlikte kasetler yerini müzik servislerine bıraktı. Şimdi üzücü bir haber geldi. Kasetlerin mucidi Lou Ottens, 94 yaşında hayatını kaybetti.

            İNSANLIK BİTTİ
            Ankara'            da çöp yığınlarının arasında birisi yanmış, 2 köpek ölüsü bulundu. Polis ekipleri, alanı koruma altına alarak incelemede bulundu. Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm işi yapan Duran Turan, "Köpeği bile yakacak kadar canavarlar var. Bu nasıl insanlık. Bunun sorumluları mutlaka cezalandırılmalı" dedi.

                1.7 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 1 milyon 709 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 777'şer lira, 4 bilenler 542'şer lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

                KOYUNLARIN SIR ÖLÜMÜ
                Konya'da                 Mehmet Bal'ın (55) boş arazide otlattığı koyunlardan 26'sı belirlenemeyen nedenle öldü. Bal, "Hayvanlarımın titrediğini gördüm. Sonra yere yığıldılar. Bazılarının karınları şişip, yarıldı" dedi. Koyunların ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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                Haberler Yaşam Diş doktoru 5 yaşındaki Aras Eymen'in yüzüne yumruk attı (Yaşam haberleri)