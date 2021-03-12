24 AYAR PİZZA

Tunus'ta İtalyan restoranı L'antica Pizzeria Da Pietro menüsüne yenilebilir altın yapraklarla süslü bir pizza ekledi. Trüf mantarları, tütsülenmiş ördek eti, buffalo mozarellası ve 24 ayar altın yapraklar tüm bunlar bir pizzanın malzemesi. Lüks pizzanın fiyatı ise 360 dolar (yaklaşık 2 bin 760 lira). İlk birkaç gün büyük ilgi gören pizza şimdilik sipariş bekliyor.