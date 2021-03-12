İstanbul'da Aras Eymen A. (5), süt dişini çektirmek için annesi Çiller A. ile birlikte dişçiye gitti. Ancak diş hekimi I.E. tarafından darp edildi. Doktorun bir anda oğlunun yüzüne vurduğunu anlatan anne, "Ne yapıyorsunuz deyince, 'Elimi ısırdı, defolun buradan' diye küfürler etti" dedi.
Çiller A, korkunç anları anlattı: İğneyi yaptıktan sonra da diş hekimi hiç çocukla iletişim kurmadı. Yani çocuk doktorları genelde çocuğu sakinleştirmek için sevgi sözcükleri söyler, geçti der. Bu hanımefendi arkasını döndü gitti.
ALTIN BEGÜM
İzmir'de Begüm Tiraş (29), 6 yıl önceki tren kazasından ağır yaralı olarak kurtuldu. İyileşen Tiraş, 2. hayatım dediği yaşama yeniden tutundu. 2016'da Mehmet Tiraş (29) ile evlendi. 1.5 yıl önce ise Nisanur'u dünyaya getirdi. Şimdi ise 2. çocuğuna hamile kaldı. Begüm Tiraş, "Allah'ım bir şans verdi. Her gün şükrediyorum. Geleceğinizi düşleyin, ümdinizi kesmeyin" dedi.