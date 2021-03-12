Son zamanlarda tüylerden kurtulmak için hem kadınlar hem de erkekler tarafından en çok tercih edilen ürünlerden biri de tüy dökücü kremler. Araştırmalar, tüy dökücü kremlerin tehlikeli olduğunu kanıtladı. Tüyleri yok eden kremler önce doğal koruyucu asit örtü ile gözenekleri açar. İçindeki sodyum hidroksit solüsyonu ile tüylerin kısaca keratin adı verilen protein yapısına saldıran kremler, elbette işe yarar gibi görünür. Ancak jel benzeri bir kütle olarak ciltte kalır bu da birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Alman araştırmacılar, "Tüy dökücü kremlerin içinde birçok tehlikeli kimyasal var. O nedenle jilet kullanmak ok daha mantıklı" dedi.

UZMANLAR: JİLETİN DE ZARARI VAR

Tüy dökücü kremler çok eleştirilse de, jiletin de ciltte ciddi tahrişlere neden olduğu belirtildi. Uzmanlar, "Piyasadaki birçok jilet de maalesef cilt için özellikle ince deri bölgelerinde büyük risk oluşturuyor" ifadelerini kullandı.