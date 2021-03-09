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    • 09.03.2021 19:43
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    • 09.03.2021 19:44
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    Vicdansız! olayının baş şüphelisi 'un arkadaşı bir kadını canlı yayında dövdü!

    Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olayının baş şüphelisi olan 'un arkadaşı olduğu bildirilen skandal bir olaya karıştı. Özbolat canlı yayında bir kadını tekme tokat dövdüğü anları paylaştı.

    Arkadaşı da maganda çıktı!

    Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olayının baş şüphelisi olan 'un arkadaşı olduğu bildirilen skandal bir olaya karıştı.

    Aleyna Çakır ismi ile tanınan , 3 Haziran 2020'de Ankara'nın ilçesinde bulunan evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu.

    ÇAKIR'I DÖVDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI
    Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.

    UYGUN TUTUKLANDI
    Yaşanan gelişmeler üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un yakın arkadaşı at da benzer bir olayla gündeme geldi.

    ARKADAŞI DA SKANDALA KARIŞTI
    Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı.

    TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİ
    Kızın çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar tepki gösterdi.

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    Haberler Yaşam Vicdansız! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat bir kadını canlı yayında dövdü!
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