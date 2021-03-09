Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu bildirilen Gökhan Özbolat skandal bir olaya karıştı.

Aleyna Çakır ismi ile tanınan Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu.

ÇAKIR'I DÖVDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.

UYGUN TUTUKLANDI

Yaşanan gelişmeler üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi.

ARKADAŞI DA SKANDALA KARIŞTI

Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı.

TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİ

Kızın çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar tepki gösterdi.