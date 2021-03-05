Her insan hayatının bazı dönemlerinde zor zamanlar geçirir. Bazen harekete geçmekte bazen ise başarılı olma konusunda sıkıntılar yaşar ya da aradığı motivasyonu bulma konusunda umutsuzluğa kapılır. Motivasyonun babası ABD'li yazar Zig Ziglar, potansiyelinizi açığa çıkaracak 19 başarılı ipucunu sıraladı. İşte gençler için ilham verecek müthiş öneriler.
1- Spesifik ve detaylı bir hedef oluşturun: Hayat inşa etmek için bir planınızın olması çok önemlidir.
2- Hedeflerinizi somutlaştırın: Hedefinize ulaşmak istiyorsanız onu görmeli, koklayabilmeli, dokunabilmeli ve tadabilmelisiniz. Hedefinizi somutlaştırmak, tavrınızı değiştirmenize yardımcı olur.