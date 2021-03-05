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    19 ipucu ile ınızı değiştirin: 'li yazar 'dan gençlere öneriler

    Her insan ının bazı dönemlerinde zor zamanlar geçirir. Bazen harekete geçmekte bazen ise başarılı olma konusunda sıkıntılar yaşar ya da aradığı tivasyonu bulma konusunda umutsuzluğa kapılır. Motivasyonun babası 'li yazar , potansiyelinizi açığa çıkaracak 19 başarılı ipucunu sıraladı. İşte gençler için ilham verecek müthiş öneriler.

    Zigzak başarı

    Her insan hayatının bazı dönemlerinde zor zamanlar geçirir. Bazen harekete geçmekte bazen ise başarılı olma konusunda sıkıntılar yaşar ya da aradığı motivasyonu bulma konusunda umutsuzluğa kapılır. Motivasyonun babası ABD'li yazar Zig Ziglar, potansiyelinizi açığa çıkaracak 19 başarılı ipucunu sıraladı. İşte gençler için ilham verecek müthiş öneriler.

    1- Spesifik ve detaylı bir hedef oluşturun: Hayat inşa etmek için bir planınızın olması çok önemlidir.

    2- Hedeflerinizi somutlaştırın: Hedefinize ulaşmak istiyorsanız onu görmeli, koklayabilmeli, dokunabilmeli ve tadabilmelisiniz. Hedefinizi somutlaştırmak, tavrınızı değiştirmenize yardımcı olur.

        3- Sabah ilk iş olarak gününüzü planlayın: Her sabah, yapacağınız şeyleri aklınızdan geçirin. Planlarken sizi heyecanlandıran şeyleri düşünmek enerjinizi yükseltir.

        4- Başarı için faydalı alışkanlıklar edinin: Motivasyon ilerlemene yardımcı olur, alışkanlık başarıya ulaştırır. Başarı için kötü alışkanlıklarınızı iyi olanlarla değiştirmelisiniz.

        5- Fikirlerinizi optimize edin: Zihnindekileri değiştirerek ne olduğunu ve nerede olduğunu değiştirebilirsin.

            6- Olumlu bir öz imaj oluşturun: Kendini kazanan olarak göremiyorsan, kazanan olarak performans gösteremezsin.

            7- Sizle ilgili düşüncelerden endişelenmeyin: Eleştirilerden rahatsız olmayın. Unutmayın ki bazı insanların sahip oldukları başarının tek tadı, size zarar verdikleri zamandır.

            8- Hatalarınızdan ders alın: Eğer yenilgiden ders alıyorsan gerçekten kazanırsın.

                9- Her zaman öğrenmeye açık olun: Sadece yaşam boyu öğrenmeye istekli olanlar sınıfın başına geçebilirler.

                10- Gecikmiş memnuniyeti hayatınızda uygulayın: Başarısızlığın ve mutsuzluğun temel nedeni, şu anda istediğin için en çok istediğin şeyi yapmaktır.

                11- Benliğinle sağlam ilişkiler kur: Sahip olacağın en önemli ilişki kendinle olan. Başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmak için içsel, duygusal ve ruhsal olarak sağlıklı olmalıyız.

                12- Yalnız zaman geçirin: Kazanan olmak istiyorsanız, sessizliğe zaman ayırmanız gerekiyor. Ve bunu haftada en az üç ila dört kez yapmalısınız.

                    13- Sizi canlandıran insanlarla etrafınızı kuşatın: Kendini, sevdiğin ve en iyisini isteyen insanlarla kuşat!

                    14- Şükretmeyi bilin: Edinebileceğimiz tüm tutumların arasında şükretmeyi bilmek elbette en önemli ve hayat değiştiren şey.

                    15- Zamanınıza değer verin ve onu etkili kullanın: Vaktinizi planlamıyorsanız başkaları onu sizin yerinize harcar.

                        16- Yavaş yavaş başlayın ve ilerledikçe gelişin: Performansınızın seviyesi, tutku, kararlılık ve isteğe bağlıdır.

                        17- Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın: Kim olduğunuzu ve verilen işi dikkatli bir şekilde araştırın. Sonra kendinizi bu işe adayın. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın.

                        18- Israrcı olun: Sert bir karaktere sahipseniz, yaşam oyununda gerekli olan diğer tüm özellikleri geliştirecek ve edineceksiniz.

                        19- Yapabileceğinize inanın: Hedeflerinize ulaşmadan önce, yapabileceğinizi ya da yapamayacağınızı düşündüğünüzde genel olarak haklı çıkarsınız.
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