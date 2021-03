Hayatın her anında 7/24 Dinle! Yeni platform yayında

Yeni sesli içerik platformu 7/24 Dinle ile gündemi takip etmenin kolaylığını keşfetmenin tam zamanı. İster güncel haberleri takip et, ister moduna göre haber dinle ya da popüler isimlerle gerçekleştirilen çok özel röportajlara kulak misafiri ol.



7/24 Dinle, günlük hayatta ihtiyacın olan birçok bilgiyi de içinde barındırıyor. İslam'da yaşam, alanında uzman doktorlardan sağlık tavsiyeleri ve yorumları, Turkuvaz Medya'nın sahip olduğu benzersiz arşiv ve daha pek çok sesli içerik ücretsiz olarak dinlenebiliyor. Ayrıca birçok konuda derlenmiş çalma listeleriyle fark yaratan 7/24 Dinle, üyelerine özel olarak çalma listeleri oluşturma imkânı da sağlıyor.



13 CANLI RADYO TEK PLATFORMDA

7/24 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsiniz.





MODUNA GÖRE HABER DİNLE

Müzik platformlarından alışık olduğumuz moduna ya da konumuna göre dinleme özelliği 7/24 Dinle'de yepyeni bir boyut kazanıyor. Sabah, A Haber, Takvim, Fotomaç, Fikriyat gibi Turkuvaz yayınlarındaki gündem, dünya, ekonomi, yaşam ve spor haberlerini tüm detayları ile dinleme imkânı sağlarken, kullanıcılar modlarına göre de haber dinleme ayrıcalığını deneyimliyor.



SESLİ YAZAR DİNLE

Sabah Gazetesi ve Fikriyat'ın köşe yazarları güncel yazıları ile sesli olarak 7/24 Dinle'de. Günlük olarak seslendirilen yazarlar ile gündemi takip etmekle kalmayacak ona hâkim de olacaksınız.



A HABER ARŞİVİ YENİDEN CANLANIYOR

İzleyiciler kaçırdıkları ya da henüz keşfedemedikleri A Haber'in eski ve yeni programlarını da 7/24 Dinle'de dinleme fırsatı buluyor. Memleket Meselesi, Canan Barlas İle Gündem, Portre, Perde Arkası, Bir İnsan Bir Hikâye gibi programların yanı sıra özel haber ve analiz yayınları da artık 7/24 Dinle platformunda.

DİNİ YAYINLARIYLA FARK YARATIYOR

Fikriyat ve Vav Radyo'nun arşiviyle Esma-i Hüsna, Hadis ve Sünnet, Günlük Hayatta İslam, Kur'an'ın Gölgesinde, İslam Ahlakı programları yeniden hayat bulurken, onlarca farklı değerli hocanın sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz dinleme imkânı da tanıyor.



ALANINDA UZMAN DOKTORLARDAN GÖRÜŞLER

Sabah.com.tr'ye özel alanında uzman doktorların genel sağlık, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, estetik ve diyet konularında çok özel açıklamalarını dinleyebilir, her yeni güne daha sağlıklı başlamanın ipuçlarını yakalayabilirsiniz.



NİHAT HATİPOĞLU DA 7/24 DİNLE'DE

"Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor" çalma listeleri ile namaz, oruç, İslam'da aile hayatı gibi birçok konuda soru işaretlerinizi giderebilirsiniz. Nihat Hatipoğlu farkıyla İslam'ı ve İslam öğretilerini daha yakından tanıyabilirsiniz.



SESLİ ÖYKÜ VE MASALLAR

Turkuvaz Kitap editörlerinin seçimiyle belirlenen ve her yeni gün büyüyen kitaplığı ile 7/24 Dinle'nin Sesli Kitap bölümünde öyküler, masallar ve yazarlara özel çalma listelerini bulabilirsiniz. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ömer Seyfettin, dünyada öyküleriyle ses getiren Jack Londan ve daha birçok yazar sizleri bekliyor.



POPÜLER İSİMLERLE SESLİ RÖPORTAJLAR

Ünlü isimlerle yapılan çok özel röportajlar, her ay yenilenen isimlerle 7/24 Dinle'de. Yıldızı Parlayanlar, Oyuncular, Müzisyenler, Sosyal Medya Ünlüleri, Popüler Konular ve Gel de Anlat çalma listeleri yine bir adım ötenizde.