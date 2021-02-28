HAV ARE YOU!

Evcil köpekler birçok ailenin vazgeçilmezleri arasına girdi. Köpek bakımının zorluğu bile onların bu tutkusunu engelleyemedi. İngiltere'de yapılan bir araştırmada en çok tercih edilen ve sahipleri için doğru seçim olarak gösterilen 10 köpek cinsi ortaya çıktı. İşte o liste:

1- LABRADOR RETRIEVER: YAŞAM SÜRESİ 10-14 YIL

2- GOLDEN RETRIEVER: YAŞAM SÜRESİ 10-12 YIL

3- SAMOYED: YAŞAM SÜRESİ 12-14 YIL

4- COLLIE LASSIE YAŞAM SÜRESİ 14-16