DOĞAL DOST

Trabzon'da yaklaşık 11 yıldır sokak hayvanlarını besleyen Efsun İsgent, her ay maaşının iki katını hayvanlar için harcarken, 4 yıldır da kredi çekerek sokak hayvanları için bankalara borçlanıyor. Özellikle pandemi döneminde sokak hayvanlarının daha çok aç kaldığını belirten İsgent, kredi borcunun 50 bin lirayı bulduğunu belirterek her gün gece gündüz yaklaşık 200 sokak hayvanını beslediğini söylüyor. Maaşından fazlasını sokak hayvanlarına harcamasına rağmen ömrü yettikçe hayvanları beslemeye devam edeceğini kaydeden İsgent, her şeyin, 11 yıl önce evine aldığı evcil hayvanla başladığını belirtti.