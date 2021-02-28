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    Zomato sahayı terk etti: ofisi faaliyetlerini sonlandırarak dün itibariyle kapıyı kapattı (Yaşam haberleri)

    Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, sahayı terk etti. ofisi faaliyetlerini sonlandırarak, dün itibariyle kapıyı kapattı. 25 ülkede faaliyet gösteren dünya devinin Türkiye'den çekilme açıklaması çalışanlardan geldi. Son haftalarda internet üzerinden siparişi kapatan şirket, bir süredir faaliyetlerini yavaşlatmıştı.

    Zomato yarışamadı

    Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, sahayı terk etti. Türkiye ofisi faaliyetlerini sonlandırarak, dün itibariyle kapıyı kapattı. 25 ülkede faaliyet gösteren dünya devinin Türkiye'den çekilme açıklaması çalışanlardan geldi. Son haftalarda internet üzerinden siparişi kapatan şirket, bir süredir faaliyetlerini yavaşlatmıştı. Bunun üzerine Türkiye'den çekileceğine yönelik söylentiler çıkmış, ancak şirketten bunu doğrulayacak açıklama gelmemişti. Şirketin özellikle pandemiden sonra online sipariş yemek alanında yerli şirketlerle rekabet edemediği bu yüzden çıkma kararı aldığı belirtiliyor.

    ALTINA ASELSAN GÜVENCESİ
    DARPHANE ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Cumhuriyet altınlarının güvenliği savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiyle sağlanacak. ASELSAN tarafından Cumhuriyet altınlarının biyometrik tanımlaması yapılacak. Sahteciliğe karşı koruma ve takip sağlayan sistemle piyasadaki altınların darphane çıkışlı olup olmadığı tespit edilecek.

    TEKNOFEST'e BAŞVURU UZADI
    TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2021 için başvuru süresini 15 Mart'a uzattıklarını duyurdu. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST 2021 başvuru sayıları geçen yıla kıyasla aynı dönem için yüzde 30 artmış. Sebep sonuç ilişkisi açısından bakarsak bu ne demek? Bu yılın aynı dönemindeki mutluluğumuzda yüzde 100 artış. Başvuru sürelerini de uzattık" ifadesini kullandı.


        ŞAKA DEĞİL
        AMAZON ormanlarında yerlilerin yaşadığı koruma altındaki alanlar Facebook'ta satışa çıkarıldı. Brezilya hükümeti, bu satışa destek olan Facebook'a tepki gösterdi. Sosyal medya devi Facebook yerel yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylese de arsa satışlarını kendi kararıyla engellemeye sıcak bakmıyor.

        HAV ARE YOU!
        Evcil         köpekler birçok ailenin vazgeçilmezleri arasına girdi. Köpek bakımının zorluğu bile onların bu tutkusunu engelleyemedi. İngiltere'de yapılan bir araştırmada en çok tercih edilen ve sahipleri için doğru seçim olarak gösterilen 10 köpek cinsi ortaya çıktı. İşte o liste:
        1- LABRADOR RETRIEVER: YAŞAM SÜRESİ 10-14 YIL
        2-         GOLDEN RETRIEVER: YAŞAM SÜRESİ 10-12 YIL
        3- SAMOYED: YAŞAM SÜRESİ 12-14 YIL
        4-         COLLIE LASSIE YAŞAM SÜRESİ 14-16


        5-         ALMAN KURT KÖPEĞİ YAŞAM SÜRESİ 10-13 YIL
        6-         POODLE: YAŞAM SÜRESİ 12-15 YIL
        7-         BEAGLE: YAŞAM SÜRESİ 13-15 YIL
        8- YORKSHIRE TERRIER: YAŞAM SÜRESİ 13-16 YIL
        9-         İNGİLİZ BULDOG: YAŞAM SÜRESİ 8-10 YIL
        10-         ROTTWEILER: YAŞAM SÜRESİ 8-10 YIL

            DEFİNECİLER KAÇAMADI
            İstanbul             Tuzla'daki Akfırat Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıp altın arayan definecileri, zabıta ekipleri suç üstü yakaladı. İddialara göre, kazılan yerde sikkeler vardı. Defineciler, "pişmanız" dedi.

            KAHRAMAN DAMAT
            Çanakkale             Bayramiç'te kayınpederi Hüsnü Çakır'ın evinde çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye eri Nurullah Bozkurt, duvarların çökmesi sonucu büyük tehlike atlattı. Bozkurt, "Can kaybı yok. Gerisi önemli değil" dedi.

            118 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 117 milyon 669 bin 949 lira devretti. 5 bilen 2 kişi 259 bin 37'şer, 4 bilenler bin 811'er, 3 bilenler 120'şer, 2 bilenler 11'er lira alacak.

                DOĞAL DOST
                Trabzon'da                 yaklaşık 11 yıldır sokak hayvanlarını besleyen Efsun İsgent, her ay maaşının iki katını hayvanlar için harcarken, 4 yıldır da kredi çekerek sokak hayvanları için bankalara borçlanıyor. Özellikle pandemi döneminde sokak hayvanlarının daha çok aç kaldığını belirten İsgent, kredi borcunun 50 bin lirayı bulduğunu belirterek her gün gece gündüz yaklaşık 200 sokak hayvanını beslediğini söylüyor. Maaşından fazlasını sokak hayvanlarına harcamasına rağmen ömrü yettikçe hayvanları beslemeye devam edeceğini kaydeden İsgent, her şeyin, 11 yıl önce evine aldığı evcil hayvanla başladığını belirtti.

                NEHİR GİBİ
                İzmir Yaşar Üniversitesi Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, Almanya'da Karlsruhe Müzik Üniversitesi'nin sınavlarında tam puan alarak piyano bölümünü kazandı. Nehir'in sıradışı bir yetenek olduğu açıklandı.
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                Haberler Yaşam Zomato sahayı terk etti: Türkiye ofisi faaliyetlerini sonlandırarak dün itibariyle kapıyı kapattı (Yaşam haberleri)