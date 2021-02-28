Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, sahayı terk etti. Türkiye ofisi faaliyetlerini sonlandırarak, dün itibariyle kapıyı kapattı. 25 ülkede faaliyet gösteren dünya devinin Türkiye'den çekilme açıklaması çalışanlardan geldi. Son haftalarda internet üzerinden siparişi kapatan şirket, bir süredir faaliyetlerini yavaşlatmıştı. Bunun üzerine Türkiye'den çekileceğine yönelik söylentiler çıkmış, ancak şirketten bunu doğrulayacak açıklama gelmemişti. Şirketin özellikle pandemiden sonra online sipariş yemek alanında yerli şirketlerle rekabet edemediği bu yüzden çıkma kararı aldığı belirtiliyor.
ALTINA ASELSAN GÜVENCESİ
DARPHANE ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Cumhuriyet altınlarının güvenliği savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiyle sağlanacak. ASELSAN tarafından Cumhuriyet altınlarının biyometrik tanımlaması yapılacak. Sahteciliğe karşı koruma ve takip sağlayan sistemle piyasadaki altınların darphane çıkışlı olup olmadığı tespit edilecek.
TEKNOFEST'e BAŞVURU UZADI
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2021 için başvuru süresini 15 Mart'a uzattıklarını duyurdu. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST 2021 başvuru sayıları geçen yıla kıyasla aynı dönem için yüzde 30 artmış. Sebep sonuç ilişkisi açısından bakarsak bu ne demek? Bu yılın aynı dönemindeki mutluluğumuzda yüzde 100 artış. Başvuru sürelerini de uzattık" ifadesini kullandı.