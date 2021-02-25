Motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı! Motor sürücüsü metrelerce sürüklendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi'nden çıkış yapan Ethem Ilgın(30) yönetimindeki 16 AJM 735 plakalı otomobil, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Osman Sevinç(27) yönetimindeki 16 ANA 615 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşen ve 5 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazanın ardından yaralanana Osman Sevinç'in yardımına koşan otomobil sürücüsü Ethem Ilgın durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sevinç, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.