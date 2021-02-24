Kadıköy Çiftehavuzlar’daki İpar Köşkü sahiplerine pek yaramadı

Köşk, Topuzlu Sülalesi'nden Yusuf Ziya Paşa'nın oğlu devrin ünlü cerrahı Cemil (Topuzlu) Paşa tarafından Mimar Alexander Vallaury'e yaptırıldı. Sahil dolgusu yapılana kadar teknelerin yanaştığı bir rıhtımı vardı. Dr. Cemil Paşa 1912'de İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) oldu. 1920'de Damat Ferit Paşa hükümetinde Nafıa (Bayındırlık) Bakanı oldu.