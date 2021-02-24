Kadıköy Çiftehavuzlar’daki İpar Köşkü sahiplerine pek yaramadı

Köşk, Topuzlu Sülalesi'nden Yusuf Ziya Paşa'nın oğlu devrin ünlü cerrahı Cemil (Topuzlu) Paşa tarafından Mimar Alexander Vallaury'e yaptırıldı. Sahil dolgusu yapılana kadar teknelerin yanaştığı bir rıhtımı vardı. Dr. Cemil Paşa 1912'de İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) oldu. 1920'de Damat Ferit Paşa hükümetinde Nafıa (Bayındırlık) Bakanı oldu.
Dönem değişince İsviçre'ye kaçtı ve 1924'te İstanbul'a ve 1958'de burada öldü. Cemil Paşa'nın, Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin kızı Ayşe Aliye Hanım'dan bir erkek, bir kız çocuğu oldu.
Kızı Süleyha'nın eşi Şehabettin Ülsel'le anlaşamayınca köşkü 1931'de devrin "Şeker Kralı" olarak anılan Hayri İpar'a sattı. Hayri İpar, II. Dünya Savaşı çıkınca, mallarına el konulacak kaygısıyla ABD'ye kaçtı. İşlerini büyük oğlu Ali'ye devretti. Küçük oğlu Mehmet, intihar etti. Demokrat Parti'yle çok yakın olan Ali İpar 27 Mayıs'ta Yassıada'ya gönderilirken, usulsüz alındığı iddia edilen dört gemisine de el kondu.