Modifiye tutkusu fenomen yaptı





BÜYÜK BİR SHOWROOM AÇACAĞIM

"Marka, model fark etmeksizin her arabanın üzerinde değişiklikler yapıyorum. Arabalarla uğraşmayı çok seviyorum. Küçük yaşlardan bu yana en büyük tutkum bu" diyen Onur Yıldız'ın hedefi ise Ankara'da büyük showroom açmak: "Şu an yaptığım işi çok daha ileriye taşımak istiyorum. Araç tasarım üzerine büyük bir showroom açmayı planlıyorum. Bu hayalimi de en kısa zamanda gerçekleştireceğim."



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