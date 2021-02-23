Modifiye tutkusu fenomen yaptı

15 Temmuz 1995'te Sivas'ta dünyaya gelen Onur Yıldız'ın arabalara olan tutkusu henüz küçük bir çocukken başladı.
Ailesiyle Ankara'da yaşayan ve 18 yaşında mağazacılık sektöründe çalışırken banka kredisiyle ilk arabasını alan Yıldız, aracın üzerinde yaptığı değişikliklerle modifiye işine merak sardı. Ve bu yeni merakı ona yeni bir serüvenin kapılarını açtı.
300 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR
İşinden ayrılıp araba sektörüne yönelen Onur Yıldız, iddialı modifiye çalışmalarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir süre sonra kendi galerisini açan Yıldız, sektörün önde gelen isimleri arasına adını yazdırdı.