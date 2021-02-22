Eskişehir'deki korkunç aile cinayetinin perde arkası kan dondurdu. İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk, geçen pazartesi bıçaklanarak öldürüldü. Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan ve önceki evliliğinden olan kızı Beyzanur Kayaalp, olaydan bir gün sonra annesinden haber alamaması ve hayatından endişe etmesi üzerine Mehmet Şerif Boğa'yı aradı. O da yanına çilingir alarak çiftin evine gitti. Çilingirin polis olmadan kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine Kayaalp, polisi arayıp ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler eşliğinde açılan kapının ardından cinayet ortaya çıktı.
TİMSAH GÖZYAŞLARI
Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Şerif Boğa'nın cinayetin ardından olay yerindeki tavırları ekipleri şüphelendirdi. Kendisini yerden yere atıp gözyaşlarına boğulan Boğa, hareketleri nedeniyle gözaltına alındı. İlkay Tokkal'ın eski iş ortağı olan katil Boğa'nın taksiden evine yürüme mesafesinde indiği, kameralara takılmamak için farklı yollardan evine gittiğini belirlendi. Boğa'nın olay günü üzerinde olan maske, eldiven ve beresi evin yakındaki boş arazide, kıyafetleri ise apartmanın bodrumunda bulundu.
KANLI ÇORAP ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda üzerinde kan lekesi bulunan çorap ile ayakkabısı ele geçirildi. Caninin, Tokkal ailesinin evine girdikten sonra eski iş ortağı İlkay'ı bıçakla öldürdüğü daha sonra salona yöneldiği ve Emel Tokkal'ı, kucağındaki Doruk'u bıçakladığı öğrenildi. Boğa, yeğeni Hakkı Boğa, akrabası Fesih Yiğit ile dayısı Zeki Oğuz tutuklandı.
SİLAHLARA MERAKLI
Katilin, 11 Şubat'ta doğum gününü eşi, çocuğu ve Tokkal ailesiyle birlikte kutladığı ortaya çıktı. Emel Tokkal'ın ise Boğa için "Kardeşim gibi seviyordum" mesajı yazdığı görüldü.
EKMEK TEKNESİ
Giresun'lu Ercan Paylan, yurt dışında eğitimi sonrası bir süre turizm işletmelerinde çalıştı. İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen Paylan, pandemi nedeniyle işsiz kalınca baba mesleği fırıncılık yapmaya başladı.
3 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 3 milyon 65 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 789'ar lira, 4+1 bilenler 512'şer lira, 4 bilenler 41'er lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 bilenler 3'er lira, 0+1 bilenler 3'er lira alacak.
13.7 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 13 milyon 719 bin lira devretti. 5 bilenler 22 bin 957'şer lira, 4 bilenler 584'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
TİMSAH GÖZYAŞLARI
Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Şerif Boğa'nın cinayetin ardından olay yerindeki tavırları ekipleri şüphelendirdi. Kendisini yerden yere atıp gözyaşlarına boğulan Boğa, hareketleri nedeniyle gözaltına alındı. İlkay Tokkal'ın eski iş ortağı olan katil Boğa'nın taksiden evine yürüme mesafesinde indiği, kameralara takılmamak için farklı yollardan evine gittiğini belirlendi. Boğa'nın olay günü üzerinde olan maske, eldiven ve beresi evin yakındaki boş arazide, kıyafetleri ise apartmanın bodrumunda bulundu.
KANLI ÇORAP ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda üzerinde kan lekesi bulunan çorap ile ayakkabısı ele geçirildi. Caninin, Tokkal ailesinin evine girdikten sonra eski iş ortağı İlkay'ı bıçakla öldürdüğü daha sonra salona yöneldiği ve Emel Tokkal'ı, kucağındaki Doruk'u bıçakladığı öğrenildi. Boğa, yeğeni Hakkı Boğa, akrabası Fesih Yiğit ile dayısı Zeki Oğuz tutuklandı.
SİLAHLARA MERAKLI
Katilin, 11 Şubat'ta doğum gününü eşi, çocuğu ve Tokkal ailesiyle birlikte kutladığı ortaya çıktı. Emel Tokkal'ın ise Boğa için "Kardeşim gibi seviyordum" mesajı yazdığı görüldü.
EKMEK TEKNESİ
Giresun'lu Ercan Paylan, yurt dışında eğitimi sonrası bir süre turizm işletmelerinde çalıştı. İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen Paylan, pandemi nedeniyle işsiz kalınca baba mesleği fırıncılık yapmaya başladı.
3 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 3 milyon 65 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 789'ar lira, 4+1 bilenler 512'şer lira, 4 bilenler 41'er lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 bilenler 3'er lira, 0+1 bilenler 3'er lira alacak.
13.7 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 13 milyon 719 bin lira devretti. 5 bilenler 22 bin 957'şer lira, 4 bilenler 584'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.