Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hızar ve Tatya, teröristlere göz açtırmadı!

    'da terör operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi olan bomba arama köpeği Tatya ve iz takip köpeği Hızar, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesinde etkin rol alıyor.

    Hızar acil!

    Erzincan'da terör operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi olan bomba arama köpeği Tatya ve iz takip köpeği Hızar, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesinde etkin rol alıyor. "Keskin burunlar", Komutanlığına bağlı komandolarla kırsalda operasyonlarda yer alarak kahraman Mehmetçiğin adeta gözü kulağı oluyor.


    Tatya

    PKK'lı teröristlerin hain planlarını bozuyor. İz takip köpeği Hızar'ın sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Çelik, her zaman göreve hazır tutulduklarını söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Hızar ve Tatya, teröristlere göz açtırmadı!