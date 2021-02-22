Hızar ve Tatya, teröristlere göz açtırmadı!

Erzincan'da terör operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi olan bomba arama köpeği Tatya ve iz takip köpeği Hızar, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesinde etkin rol alıyor. "Keskin burunlar", İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolarla kırsalda operasyonlarda yer alarak kahraman Mehmetçiğin adeta gözü kulağı oluyor.





Tatya

PKK'lı teröristlerin hain planlarını bozuyor. İz takip köpeği Hızar'ın sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Çelik, her zaman göreve hazır tutulduklarını söyledi.

