Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.02.2021 14:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2021 15:18
    ABONE OL

    'ta yürekleri dağlayan haber! Yaşlı çift, evlerinde çıkan yangında öldü!

    Son dakika haberi... 'ın ilçesinde tek katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında, (80) ile aynı yaştaki eşi hayatını kaybetti.

    DHA
    Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında öldü!

    'nde ile çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evde sabaha karşı soba nedeniyle yangın çıktı.

    Çiftin evinden dumanlar yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

    İtfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra çatısı ve duvarı çöken eve girdiklerinde çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

    Şahin çiftinin cesetleri küle dönen evden çıkartılarak otopsi için na kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Yozgat'ta yürekleri dağlayan haber! Yaşlı çift, evlerinde çıkan yangında öldü!