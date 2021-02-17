Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Şubat 2021

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Ohhh sütümü de içtim karnım tok. Birazdan bir ciyaklıyım annemi uykusundan ederim
Selin Aşık ile Hüsnü Aşık'ın tatlış kızları İrden Aşık
Hayıy hayıy neyden çıkayttınız biybiyimize benzediğimizi.
Ayşe ile Hüseyin İhtiyar'ın üçüzleri Erva, Zeynep ve Amine İhtiyar
Bana İndiana Jones Berke derler.
Berru ile İlker Mete'nin yakışıklı oğulları Ali Berke Mete.