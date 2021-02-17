Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Şubat 2021





Kidstagram isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Ohhh sütümü de içtim karnım tok. Birazdan bir ciyaklıyım annemi uykusundan ederim



Selin Aşık ile Hüsnü Aşık'ın tatlış kızları İrden Aşık