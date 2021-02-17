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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Şubat 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 17 Şubat 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak



    Kidstagram isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Ohhh sütümü de içtim karnım tok. Birazdan bir ciyaklıyım annemi uykusundan ederim

    Selin Aşık ile Hüsnü Aşık'ın tatlış kızları İrden Aşık




    Hayıy hayıy neyden çıkayttınız biybiyimize benzediğimizi.

    Ayşe ile Hüseyin İhtiyar'ın üçüzleri Erva, Zeynep ve Amine İhtiyar




    Bana İndiana Jones Berke derler.

    Berru ile İlker Mete'nin yakışıklı oğulları Ali Berke Mete.




        Açılın Sayı fıytına geliyoyy

        Meryem ile Öner Türk'ün yakışklıları Selim Alperen Türk




        Asayiş Berkemal. Tüm suçlular korkun Efeniz geliyor.

        Kamil Asrav ile Gülcan Asrav'ın yakışıklı oğulları Efe Furkan Asrav.




        Baba habeyim yokmuş gibi çek

        Gülay ile Hakan sandıkçının iki yakışıklısı Toprak ve Demir Mete Sandıkçı.

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        Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Şubat 2021