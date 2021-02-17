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    F-35’i solladı

    Teknoloji çılgınlığı çığ gibi arttı. Telefonlara olan ilgi, savaş uçaklarını bile gölgede bıraktı. ’nun kilosunun, F-35’ten bile pahalı olduğu ortaya çıktı.

    iPhone F-35’i solladı
    Sosyal medya kullanıcıları, ile F-35 savaş uçağının kilogram fiyatları hakkında ilginç tespitler yaptı. Buna göre, iPhone 12 pro max 512 gb versiyonunun güncel satış fiyatı bin 399 dolar lira, ağırlığı ise 226 gr. Kilosu tam 43 bin 515 liraya geliyor.



    Kıyaslamanın öbür ucundaki i F-35'in 2021 yılı güncel fiyatı ise yaklaşık 79 milyon dolar, ağırlığı ise ortalama 14 bin 500 kg. Kilogram fiyatı hesaplandığında ise 38 bin 300 liraya denk geliyor.

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