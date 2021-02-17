iPhone F-35’i solladı

Sosyal medya kullanıcıları, iPhone ile F-35 savaş uçağının kilogram fiyatları hakkında ilginç tespitler yaptı. Buna göre, iPhone 12 pro max 512 gb versiyonunun güncel ABD satış fiyatı bin 399 dolar lira, ağırlığı ise 226 gr. Kilosu tam 43 bin 515 liraya geliyor.
Kıyaslamanın öbür ucundaki ABD savaş jeti F-35'in 2021 yılı güncel fiyatı ise yaklaşık 79 milyon dolar, ağırlığı ise ortalama 14 bin 500 kg. Kilogram fiyatı hesaplandığında ise 38 bin 300 liraya denk geliyor.
Kıyaslamanın öbür ucundaki ABD savaş jeti F-35'in 2021 yılı güncel fiyatı ise yaklaşık 79 milyon dolar, ağırlığı ise ortalama 14 bin 500 kg. Kilogram fiyatı hesaplandığında ise 38 bin 300 liraya denk geliyor.