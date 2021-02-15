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    Yüzde 92 fiziksel engelli genç 7’nci üniversiteyi bitiriyor: a girmek istiyor

    'da 12 yaşında kas hastalığına yakalanan ve sonrasında yüzde 92 oranında fiziksel engelli kalan , 29 yaşında 7’nci üniversiteyi bitirmek için gece gündüz ders çalışıyor. Yıldız, 10 yılda 5 üniversiteyi bitirdi. Şu anda ise Sosyoloji ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans bölümlerini okuyan Yıldız, bu alanda rekor kırarak ’na girmek istediğini söyledi.

    Parlayan yıldız

    'da 12 yaşında kas hastalığına yakalanan ve sonrasında yüzde 92 oranında fiziksel engelli kalan , 29 yaşında 7'nci üniversiteyi bitirmek için gece gündüz ders çalışıyor.

    Yıldız, 10 yılda 5 üniversiteyi bitirdi. Şu anda ise Sosyoloji ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans bölümlerini okuyan Yıldız, bu alanda rekor kırarak 'na girmek istediğini söyledi.

    Yıldız, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı "Kimse Bölemez Seni Güzel Türkiye'm" şiirini hediye etmişti

    . Hastalığı öğrendiği dönemin zor geçtiğini ifade eden Yıldız, "Hayatım hep mücadeleyle geçti. Hastalığımın ilk belirtilerinde oturup kalkmada zorluk çekmeye başladım. Tıbben çaresi olmadığını öğrendim. Ailemin yardımıyla bugünlere geldim. Elimden gelen çabayı gösterdim. İçime kapanıktım. Evden dışarı çıkamıyordum. Fakat zamanla evden dışarı çıkmaya başladım" ifadesini kullandı.

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    Haberler Yaşam Yüzde 92 fiziksel engelli genç 7’nci üniversiteyi bitiriyor: Guinness Rekorlar kitabına girmek istiyor