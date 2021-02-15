Ankara'da 12 yaşında kas hastalığına yakalanan ve sonrasında yüzde 92 oranında fiziksel engelli kalan Kemal Yıldız, 29 yaşında 7'nci üniversiteyi bitirmek için gece gündüz ders çalışıyor.

Yıldız, 10 yılda 5 üniversiteyi bitirdi. Şu anda ise Atatürk Üniversitesi Sosyoloji ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans bölümlerini okuyan Yıldız, bu alanda rekor kırarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini söyledi.

Yıldız, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı "Kimse Bölemez Seni Güzel Türkiye'm" şiirini hediye etmişti

. Hastalığı öğrendiği dönemin zor geçtiğini ifade eden Yıldız, "Hayatım hep mücadeleyle geçti. Hastalığımın ilk belirtilerinde oturup kalkmada zorluk çekmeye başladım. Tıbben çaresi olmadığını öğrendim. Ailemin yardımıyla bugünlere geldim. Elimden gelen çabayı gösterdim. İçime kapanıktım. Evden dışarı çıkamıyordum. Fakat zamanla evden dışarı çıkmaya başladım" ifadesini kullandı.