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    • Yaşam
    • 06.02.2021 09:17
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    • 06.02.2021 09:24
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    olduğu iddia edilen kadının çocuğuna uyguladığı görüntüler yı ayağa kaldırdı

    Son dakika haberi... olduğu iddia edilen bir kadının çocuğuna uyguladığı görüntüler da büyük tepki topladı. Görüntülerde kadının kızını bir yastıkla boğduğu ve şiddet uyguladığı görülüyor. Küçük kızın olay sonrası akıbeti ise bilinmiyor.

    Çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

    Son dakika haberine göre isminin olduğu iddia edilen bir kadının kızına uyguladığı i gösteren video da gündem oldu.

    Kadının kızını adeta boğduğu görüntüler 'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kadının adının "Nurcan Serçe" olduğu iddia edilirken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği ise bilinmiyor.

    KIZINI ÖLDÜRESİYE BOĞDU
    Görüntülerde, kadının kızını bir yastıkla boğduğu ve şiddet uyguladığı görülüyor. Küçük kızın ise olay sonrası yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.

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    Haberler Yaşam Nurcan Serçe olduğu iddia edilen kadının çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı