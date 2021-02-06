Son dakika haberine göre isminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kadının kızına uyguladığı şiddeti gösteren video sosyal medyada gündem oldu.

Kadının kızını adeta boğduğu görüntüler Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kadının adının "Nurcan Serçe" olduğu iddia edilirken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği ise bilinmiyor.





KIZINI ÖLDÜRESİYE BOĞDU

Görüntülerde, kadının kızını bir yastıkla boğduğu ve şiddet uyguladığı görülüyor. Küçük kızın ise olay sonrası yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.



