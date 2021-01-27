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    • 27.01.2021 16:29
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    • 27.01.2021 16:31
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    Yeni (sancağı) anlamı nedir? Tarihte nelerdir?

    Yeni (sancağı) anlamı nedir sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Kuruluş Osman dizisinde bu akşam Kayı boyunun sancağının değiştirilmesi Savcı ve Dündar tarafından tepkiyle karşılanırken Bamsı Bey "Sancağımız neden değişmiştir?" sorusunu Osman Bey'e yöneltiyor. Bu bağlamda tarihte Osmanlı Devleti'nin bayrakları araştırılıyor. Peki, tarihte nelerdir? İşte cevaplar...

    Tarihte Osmanlı Devleti bayrakları nelerdir?

    ATV ekranlarının sevilen tarihi yapımı Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak edilirken yeni Kayı sancağı dikkat çekecek. Obada Kayı sancağını değiştirilmesinin ardından izleyiciler tarihteki detayları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, yeni Kayı bayrağı (sancağı) anlamı nedir? Tarihte Osmanlı Devleti bayrakları nelerdir? İşte merak edilenler...

    YENİ KAYI BAYRAĞI (SANCAĞI) ANLAMI NEDİR?

    Kayı'nın yeni sancağında yer alan 'hilal' İslam'ı temsil etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile devletin varlığının sembolü olarak Selçuklu Hükümdarı tarafından Osman Gazi'ye Ak Sancak gönderilmiştir. Dizide Savcı Bey'in sancakla iligli "Hepimizin ortak kıymeti olan bu sancak değiştirilemez" sözleri dikkat çekerken Osman Bey ağabeyinin sözlerine "Biz bu sancakla direndik ve dirildik. Gayrı gaza vaktidir. Gayrı fetih vaktidir." diyerek karşılık verdi.

    OSMANLI DEVLETİ'NİN BAYRAKLARI

    Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik döneminde kullanılan belli bir bayrak yoktur. Padişahların egemenlik alametleri olarak çeşitli tuğ, tuğra ve sancaklar kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile devletin varlığının sembolü olarak Selçuklu Hükümdarı tarafından Osman Gazi'ye Ak Sancak gönderilmiştir. Ak Sancağın Yavuz Sultan Selim devrine kadar tek sancak olarak devam ettiği bilinmektedir.

    Ayyıldızın devlet sembolü olarak kabulü III. Mustafa (1757-1774) döneminde başlamış, I. Abdülhamid (1774-1789) ve III. Selim (1789-1807) dönemlerinde devam etmiştir. Alfred Znamierowski'ye göre Osmanlı İmparatorluğu'nun ay-yıldızlı kırmızı bayrağı kullanmaya başlanması 1793 yılına dayanır. Bu yıla ait bir buyrulduda donanma kalyonlarına çekilecek sancakların al renkte olması ve üzerlerinde beyaz ay ve yıldız bulunması emredilmiştir.

        1844 yılında bu bayrağın bir versiyonu Tanzimat reformunun bir parçası olarak resmî Osmanlı bayrağı yapıldı. Bu bayrak hâlen Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı olarak kullanılmaktadır. Bayrağın geometrik özellikleri 1936 yılındaki Türk Bayrağı Kanunu ile yasal olarak standardize edildi.

        Erken dönemde bayraktaki yıldızın köşe sayısı net değildir; 5 köşeli yıldız dışında farklı yıldızlar da kullanılmıştır. Örneğin, Colton'un 1862 tarihli Delineation of Flags of All Nations kitabında bayrak 8 köşeli bir yıldızla gösterilmiştir.

        Steenbergen'in aynı yıl yayımlanan Vlaggen van alle Natiën kitabı 6 köşeli bir yıldız kullanmıştır. İmparatorluğun ileri yıllarında ay ve yıldızlı bayrağın kullanımı (beş köşeli yıldızlı) fotoğraflar ile iyice belgelendi. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun ileri dönemindeki bayrağının Ay-Yıldız olarak isimlendirildiğinin devlet kayıtları vardır.

            KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

            "Nikola bu gece ölecek!"

            Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

            KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

            Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

            OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

            Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

                HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

                Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne?

                Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?
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                Haberler Yaşam Yeni Kayı bayrağı (sancağı) anlamı nedir? Tarihte Osmanlı Devleti bayrakları nelerdir?