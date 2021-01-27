ATV ekranlarının sevilen tarihi yapımı Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak edilirken yeni Kayı sancağı dikkat çekecek. Obada Kayı sancağını değiştirilmesinin ardından izleyiciler tarihteki detayları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, yeni Kayı bayrağı (sancağı) anlamı nedir? Tarihte Osmanlı Devleti bayrakları nelerdir? İşte merak edilenler...
YENİ KAYI BAYRAĞI (SANCAĞI) ANLAMI NEDİR?
Kayı'nın yeni sancağında yer alan 'hilal' İslam'ı temsil etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile devletin varlığının sembolü olarak Selçuklu Hükümdarı tarafından Osman Gazi'ye Ak Sancak gönderilmiştir. Dizide Savcı Bey'in sancakla iligli "Hepimizin ortak kıymeti olan bu sancak değiştirilemez" sözleri dikkat çekerken Osman Bey ağabeyinin sözlerine "Biz bu sancakla direndik ve dirildik. Gayrı gaza vaktidir. Gayrı fetih vaktidir." diyerek karşılık verdi.
OSMANLI DEVLETİ'NİN BAYRAKLARI
Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik döneminde kullanılan belli bir bayrak yoktur. Padişahların egemenlik alametleri olarak çeşitli tuğ, tuğra ve sancaklar kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile devletin varlığının sembolü olarak Selçuklu Hükümdarı tarafından Osman Gazi'ye Ak Sancak gönderilmiştir. Ak Sancağın Yavuz Sultan Selim devrine kadar tek sancak olarak devam ettiği bilinmektedir.
Ayyıldızın devlet sembolü olarak kabulü III. Mustafa (1757-1774) döneminde başlamış, I. Abdülhamid (1774-1789) ve III. Selim (1789-1807) dönemlerinde devam etmiştir. Alfred Znamierowski'ye göre Osmanlı İmparatorluğu'nun ay-yıldızlı kırmızı bayrağı kullanmaya başlanması 1793 yılına dayanır. Bu yıla ait bir buyrulduda donanma kalyonlarına çekilecek sancakların al renkte olması ve üzerlerinde beyaz ay ve yıldız bulunması emredilmiştir.