Ünlü modacı Dilek Hanif, "Bu yıl ev tekstili alanına girmeyi planlıyoruz" dedi.
Yeni projelerini Para dergisine anlatan Hanif, şöyle konuştu: "Kıyafetlerimizde, tasarımlarımızda günlük giyimdeki çizgiyi ev tekstilinde de kullanmak istiyorum. Yılda 2 defa ana koleksiyonlar yapıyorduk; onları yapmamayı planlıyorum. Bu kadar hızlı olmamak gerektiğini düşünüyorum. İhracatçı birlikleriyle kumaş yarışmaları, ortaya çıkan kumaşların günümüze uyarlanması ve bunlardan koleksiyon oluşması ile ilgili çalışmalar olacak. Couture ve hazır giyim de devam edecek."
GENÇLERE TAVSİYELER
Genç stilistlere Hanif'ten şu tavsiyeler geldi: "Mutlaka özveriyle çalışın, sabırlı olun. Bu işi seviyorsanız işin peşini bırakmayın ve en iyisi için uğraşın."
MERVE YILMAZ
Yeni projelerini Para dergisine anlatan Hanif, şöyle konuştu: "Kıyafetlerimizde, tasarımlarımızda günlük giyimdeki çizgiyi ev tekstilinde de kullanmak istiyorum. Yılda 2 defa ana koleksiyonlar yapıyorduk; onları yapmamayı planlıyorum. Bu kadar hızlı olmamak gerektiğini düşünüyorum. İhracatçı birlikleriyle kumaş yarışmaları, ortaya çıkan kumaşların günümüze uyarlanması ve bunlardan koleksiyon oluşması ile ilgili çalışmalar olacak. Couture ve hazır giyim de devam edecek."
GENÇLERE TAVSİYELER
Genç stilistlere Hanif'ten şu tavsiyeler geldi: "Mutlaka özveriyle çalışın, sabırlı olun. Bu işi seviyorsanız işin peşini bırakmayın ve en iyisi için uğraşın."
MERVE YILMAZ