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    ev tekstili için kolları sıvadı

    , giyimin ardından ev tekstili için kolları sıvadı. Hanif, genç stilistlere "Mutlaka özveriyle çalışın, sabırlı olun. Bu işi seviyorsanız işin peşini bırakmayın ve en iyisi için uğraşın" tavsiyesinde bulundu.

    Evlere girecek
    Ünlü modacı , "Bu yıl ev tekstili alanına girmeyi planlıyoruz" dedi.

    Yeni projelerini Para dergisine anlatan Hanif, şöyle konuştu: "Kıyafetlerimizde, tasarımlarımızda günlük giyimdeki çizgiyi ev tekstilinde de kullanmak istiyorum. Yılda 2 defa ana koleksiyonlar yapıyorduk; onları yapmamayı planlıyorum. Bu kadar hızlı olmamak gerektiğini düşünüyorum. İhracatçı birlikleriyle kumaş yarışmaları, ortaya çıkan kumaşların günümüze uyarlanması ve bunlardan koleksiyon oluşması ile ilgili çalışmalar olacak. ve giyim de devam edecek."



    GENÇLERE TAVSİYELER
    Genç stilistlere Hanif'ten şu tavsiyeler geldi: "Mutlaka özveriyle çalışın, sabırlı olun. Bu işi seviyorsanız işin peşini bırakmayın ve en iyisi için uğraşın."

    MERVE YILMAZ

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