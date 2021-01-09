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    En pahalı ev 1 milyar 174 milyon TL

    Zenginler, oldukça pahalı evlerde yaşıyor. 'nin kentinde bulunan bir ev 160 milyon dolardan (1 milyar 174 milyon TL) satışa çıkıyor.

    En pahalı ev
    ABD'nin kentinde, ultra zenginler ve birçok yıldız yaşıyor. Bölgedeki evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor. 13 yataklı bu konak, bir müzayede satılacak en pahalı ev olmaya hazırlanıyor. 160 milyon dolar (1 milyar 174 milyon TL) fiyat biçiliyor.



    Ev, yıldızlarına ev sahipliği yapan 'ta yer alıyor. Kapılı malikanede ayrıca koşu parkuru, yüzme havuzu, jakuzi ve tenis kortu bulunuyor. Bir de 30 arabanın sığacağı bir avlusu var.




    Malikane, , , ve gibi yıldızlara ev sahipliği yapan North Beverly Park'ta yer alıyor.
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    Haberler Yaşam En pahalı ev 1 milyar 174 milyon TL