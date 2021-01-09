En pahalı ev 1 milyar 174 milyon TL

ABD'nin Beverly Hills kentinde, ultra zenginler ve birçok yıldız yaşıyor. Bölgedeki evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor. 13 yataklı bu konak, bir müzayede satılacak en pahalı ev olmaya hazırlanıyor. 160 milyon dolar (1 milyar 174 milyon TL) fiyat biçiliyor.
Ev, Hollywood yıldızlarına ev sahipliği yapan North Beverly Park'ta yer alıyor. Kapılı malikanede ayrıca koşu parkuru, yüzme havuzu, jakuzi ve tenis kortu bulunuyor. Bir de 30 arabanın sığacağı bir avlusu var.
Malikane, Rod Stewart, Denzel Washington, Sylvester Stallone ve Eddie Murphy gibi yıldızlara ev sahipliği yapan North Beverly Park'ta yer alıyor.
Ev, Hollywood yıldızlarına ev sahipliği yapan North Beverly Park'ta yer alıyor. Kapılı malikanede ayrıca koşu parkuru, yüzme havuzu, jakuzi ve tenis kortu bulunuyor. Bir de 30 arabanın sığacağı bir avlusu var.
Malikane, Rod Stewart, Denzel Washington, Sylvester Stallone ve Eddie Murphy gibi yıldızlara ev sahipliği yapan North Beverly Park'ta yer alıyor.