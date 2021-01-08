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    Müfettişe bak! Tartıştığı otel sahibine sahte vergi borcu hazırladı

    Vergi müfettişi Murat K, otel sahibiyle tartıştı! İntikam almak için sahte vergi borcu hazırladı! Oyunu ortaya çıktı. 4 yıl hapisle yargılanıyor!

    Müfettişe bak
    Vergi müfettişi Murat K, otel sahibiyle tartıştı! İntikam almak için sahte vergi borcu hazırladı! Oyunu ortaya çıktı. 4 yıl hapisle yargılanıyor!



    SAÇ ÜSTÜ!
    'de avukat , saçını sarıya boyattı. 420 TL ödeme yaptı. Ancak saçları yandı. O da dava açtı: Öbek öbek kopuyorlar. Depresyondayım.


    EŞSİZ VAHŞET
    'da , ailesini rehin aldı. Oğlu kaçtı. Eşi Hatice'yi öldürüp intihara kalkıştı.
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    Haberler Yaşam Müfettişe bak! Tartıştığı otel sahibine sahte vergi borcu hazırladı