Müfettişe bak! Tartıştığı otel sahibine sahte vergi borcu hazırladı

Vergi müfettişi Murat K, otel sahibiyle tartıştı! İntikam almak için sahte vergi borcu hazırladı! Oyunu ortaya çıktı. 4 yıl hapisle yargılanıyor!
SAÇ ÜSTÜ!
Kocaeli'de avukat Bahar Ekinci, saçını sarıya boyattı. 420 TL ödeme yaptı. Ancak saçları yandı. O da dava açtı: Öbek öbek kopuyorlar. Depresyondayım.
EŞSİZ VAHŞET
İstanbul'da Adnan Soysal, ailesini rehin aldı. Oğlu kaçtı. Eşi Hatice'yi öldürüp intihara kalkıştı.
SAÇ ÜSTÜ!
Kocaeli'de avukat Bahar Ekinci, saçını sarıya boyattı. 420 TL ödeme yaptı. Ancak saçları yandı. O da dava açtı: Öbek öbek kopuyorlar. Depresyondayım.
EŞSİZ VAHŞET
İstanbul'da Adnan Soysal, ailesini rehin aldı. Oğlu kaçtı. Eşi Hatice'yi öldürüp intihara kalkıştı.