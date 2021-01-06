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    • 07.01.2021 06:43
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    • 07.01.2021 06:43
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    SON DAKİKA: 'ta sabaha karşı akılalmaz olay: Denize atlayan kişi kayboldu

    Son dakika haberine göre,  Arnavutköy Sahili'ne sabaha karşı gelen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple denize atladı. Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. ve 'na bağlı ekipler denizde arama yaptı.

    DHA
    Sabaha karşı akılalmaz olay! Bir anda atladı

    Olay , Arnavutköy Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bebek Arnavutköy Sahili'ne gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple montu ile eşyalarını bir banka koyarak denize atladı.

    Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. Denize atlayan kişiyi gören yoldan geçenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir bankın üzerinde denize atlayan kişinin kıyafetlerini buldu.

    Olay yerine gelen ile 'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucunda denize atlayan kişiye ulaşamadı. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde olay yerine gelecek dalgıç ekiplerinin çalışmalara kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Olayla ilgli soruşturma sürüyor.

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