İkizler çok özel bir yıla hoş geldiniz. Yeni bir görünüm ve birçok parlak anlarla 2021 sizi bekliyor. Yıl, ana gezegeninizin 8 Ocak'ta sizi aydınlatacağını görüyoruz. Sizi doğrudan olumlu yönde etkileyen çok sayıda ani olay olacak. Harika benliğinizi içeren bazı fantastik olaylar size cesaret verecek. Bir değişiklik yapma ihtiyacı hissediyorsanız harekete geçin.
2020'deki bu belirli kavuşmalar Satürn ve Plüton (12 Ocak), Jüpiter ve Satürn (4 Nisan, 30 Haziran ve 12 Kasım) arasında gerçekleşti. Fırtınanın diğer tarafına geçebilmeniz için sınırlarınızın ötesinde test edildiniz. Hava burcunuz, güçlü iletişim beceriniz aracılığıyla yeni 'merhabalar' yaşayacaksınız. Hatta birçok İkizler meslekleri ve genel yaşam tarzlarını değiştirecek.
CEBİNİZ PARA DOLACAK
Burada öncelikli olarak alacağınız kararlarla 5 yıllık plan yapmalısınız. Yeni bir şirkete geçecekseniz biraz araştırmanız önemli. Gelecek teklife, mutlaka "Evet" deyin. Kaybeden olmayacaksınız. Ancak şüpheniz olursa, biraz ağırdan alın. Çünkü bu sizi doğruya yönlendirecektir. 2020'nin işsiz bıraktığı İkizler'den biriyseniz rahat olun. Çünkü 2021 size iş olanakları sunacak. Sezgisel önsezilerinizi takip etmek ve ona güvenmek kesinlikle doğru hareket olacaktır!
MUTLULUK VAR
İkizlerin çoğu derin bir depresyon dönemi ya da bir tür büyük kayıp haberi ile yıkıldı. Bunu 2021'de yeni bir heyecanla tersine çevireceksiniz. Evli iseniz ve çocuk hayaliniz varsa, hiç tereddüt etmeden bu hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için adım atın. Dünya evine girmek için harika bir zaman dilimindesiniz. Yeni mutluluklara yelken açmak için Haziran ayını beklemelisiniz. Bazı İkizler kendilerini genel olarak değiştirirken bulabilir. Belki de ruhunuzu rahatlatan yeni bir yaşam durumu için yer değiştiriyorsunuzdur.
2021'DE SİZİ NELER BEKLİYOR? - ASTROLOG KATE HERNANDEZ
YARIN: YENGEÇ BURCU