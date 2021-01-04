



MUTLULUK VAR

İkizlerin çoğu derin bir depresyon dönemi ya da bir tür büyük kayıp haberi ile yıkıldı. Bunu 2021'de yeni bir heyecanla tersine çevireceksiniz. Evli iseniz ve çocuk hayaliniz varsa, hiç tereddüt etmeden bu hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için adım atın. Dünya evine girmek için harika bir zaman dilimindesiniz. Yeni mutluluklara yelken açmak için Haziran ayını beklemelisiniz. Bazı İkizler kendilerini genel olarak değiştirirken bulabilir. Belki de ruhunuzu rahatlatan yeni bir yaşam durumu için yer değiştiriyorsunuzdur.





2021'DE SİZİ NELER BEKLİYOR? - ASTROLOG KATE HERNANDEZ



YARIN: YENGEÇ BURCU

