Buzağı sevinci

Erzincan'ın Gevenlik köyünde 12 yaşındaki Işıl Su Ece Ergül, babasının verdikleri harçlıklarla 3 adet bu sene dünyaya gelen dişi buzağı aldı. Hayvan sevgisi ve veteriner olma arzusuyla çiftçiliğe atılan Işıl Su Ece Ergül çok sevdiği işi yaptığını söyledi.

Işıl Su Ece Ergül hayvan sevgisinin kendisini buzağı almaya ittiğini ifade ederek, "6. sınıf öğrencisiyim 12 yaşındayım. Hayvanları çok sevdiğim için babamın verdiği harçlıkları biriktirerek dana aldım. İlk bu kararımı babama söyledim o da olumlu karşıladı. Kedi, köpek harici ben çiftlik hayvanlarını da seviyorum. İleride veteriner olmak istiyorum" dedi.