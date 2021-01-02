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    Finalde suçüstü

    İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıllarda öldürttüğü iddia edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı ğan, tutuklu bulunduğu cezaevinde Coronavirüs'e yakalandı. Bunun üzerine cezaevi yönetimince Ünğan hastalık nedeniyle izinli çıktıktan sonra yurt dışına kaçmaya planı yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünğan'ı takibe aldı. Ekipler Ünğan'ın 'ndan yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı. Hem de sahte pasaportla.

    Finalde suçüstü

    İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıllarda öldürttüğü iddia edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı ğan, tutuklu bulunduğu cezaevinde Coronavirüs'e yakalandı. Bunun üzerine cezaevi yönetimince Ünğan hastalık nedeniyle izinli çıktıktan sonra yurt dışına kaçmaya planı yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünğan'ı takibe aldı. Ekipler Ünğan'ın 'ndan yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı. Hem de sahte pasaportla.

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    Haberler Yaşam Finalde suçüstü