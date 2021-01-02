Finalde suçüstü

İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıllarda öldürttüğü iddia edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, tutuklu bulunduğu cezaevinde Coronavirüs'e yakalandı. Bunun üzerine cezaevi yönetimince Ünğan hastalık nedeniyle izinli çıktıktan sonra yurt dışına kaçmaya planı yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünğan'ı takibe aldı. Ekipler Ünğan'ın Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı. Hem de sahte pasaportla.