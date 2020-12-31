Tombala UNO Kızma Birader nasıl oynanır? Yılbaşında evde oynamak için oyun önerisi!

Tombala UNO Kızma Birader nasıl oynanır? 2021 yılına girmemize saatler kaldı. Yeni yılı evde coşkuyla karşılayacak kişiler ailecek oynanacak oyunları merak ediyor. Bu oyunların arasında ise Tombala, UNO, Kızma Birader gibi klasik masa oyunları bulunuyor. Peki tombala UNO kızma birader nasıl oynanır? İşte yanıtı!
TOMBALA NASIL OYNANIR?
Genellikle bezden yapılan bir torbaya 1'den 90'a kadar sayıların yazılı olduğu taşlar ya da küçük ve eşit büyüklükteki kâğıt parçaları konur. Ayrıca bu rakamların rastgele yazılı olduğu 24 veya 30 dikdörtgen biçimli kart oynayanlara 1 veya daha fazla sayıda dağıtılır. Bu kartlardaki sayılar genellikle üç satırdan oluşur. Oyunda bir kişi tombala torbasını alır ve sırayla sayı çekmeye başlar. Bu kişi de karta sahip olabilir ve numaraları kendi kartından takip eder. Torbadan çekilen her sayı yüksek sesle okunur ve eğer kartında bu numaraya sahip olan varsa numaranın üzeri küçük ve boş kâğıt parçasıyla kapatılır.
Torbadan çıkan hiçbir sayı karttakiyle uyuşmayabilir, bu durumda oyuncu kazanamaz, ancak tombala bitinceye kadar oyuna devam eder. Bir kart üzerindeki bir satır tamamen kapatılırsa buna "birinci çinko" denir ve kişi isterse bunu yüksek sesle duyurur. İkinci sıra dolduğunda "ikinci çinko", kâğıdın tamamındaki numaralar kapatılırsa "tombala" diye bağırılır. Tombala diyen ilk kişinin kartı kontrol edilir ve varsa ödül verilir. Aynı anda tombala yapan kişiler ödülü paylaşır.
Oyunda temel noktalardan biri, tombala torbasının iyi sallanarak numaranın çekilmesidir; aksi halde sıralı sayılar üst üste gelebilir.
UNO NASIL OYNANIR?
UNO oyununun oynanmasında bazı kurallar esas alınır. Bunlar;
- Her oyuncuya bir kart seçme hakkı verilir. Bu kart içerisinden en yüksek sayıyı çeken kişi kağıtları dağıtmaya başlar.
- Her oyuncu için yedişer kağıt dağıtılır. Kalan kağıtlar ise masanın orta kısmına kapalı bir şekilde koyulur.
- Masanın ortasındaki kağıtların en üstündeki kağıt açılır. Her oyuncu elinde var olan kağıdını ortadaki kağıt ile eşleştirmek durumundadır. Bu eşleştirme kağıdın rengine, sayısına ya da sembolüne göre yapılabilir.
- Eğer kimsede eşleşen bir kart yoksa ortadaki desteden 1 kat çekilir. Oyuncunun çektiği kart oyunu devam ettiriyorsa, ortaya atabilir. Eğer devam ettiremiyorsa sıra bir sonraki oyuncuya geçer.
- Oyuncular kendi aralarında UNO diyerek yönlendirme yapabilirler. Yani bir oyuncunun elini eğer tahmin edebilirseniz oyunu bitirmemesi için farklı şekillerde onu yönlendirebilirsiniz.
KIZMA BİRADER NASIL OYNANIR?
Kızma birader 2 ila 4 oyuncu ile oynanan bir masa oyunudur. Alman klasik masa oyunlarindan sayilan bu oyun bir Hint masa oyunu olan Pachisi ile benzerlikler gösterir.
Her oyuncu 4 adet piyonla oyuna başlar. Oyuncular piyonlarını oyun alanına çıkarabilmek için zar ile 6 atması gerekir. Güvenli bölgeler dışında aynı karede iki piyon bulunamaz. Eğer rakibin piyonu aynı kareye gelirse burada bulunan piyon kaleye geri gönderilir. Bu işleme "piyon kırma" denir. Oyuncular zar ile her 6 attıklarında 1 piyonu oyuna sokabilir ve her atılan 6, oyuncuya 1 zar atma hakkı daha verir. Oyun alanında diğer piyonların üzerinden atlanabilir.