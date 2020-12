Tombala UNO Kızma Birader nasıl oynanır? Yılbaşında evde oynamak için oyun önerisi!

KIZMA BİRADER NASIL OYNANIR?

Kızma birader 2 ila 4 oyuncu ile oynanan bir masa oyunudur. Alman klasik masa oyunlarindan sayilan bu oyun bir Hint masa oyunu olan Pachisi ile benzerlikler gösterir.

Her oyuncu 4 adet piyonla oyuna başlar. Oyuncular piyonlarını oyun alanına çıkarabilmek için zar ile 6 atması gerekir. Güvenli bölgeler dışında aynı karede iki piyon bulunamaz. Eğer rakibin piyonu aynı kareye gelirse burada bulunan piyon kaleye geri gönderilir. Bu işleme "piyon kırma" denir. Oyuncular zar ile her 6 attıklarında 1 piyonu oyuna sokabilir ve her atılan 6, oyuncuya 1 zar atma hakkı daha verir. Oyun alanında diğer piyonların üzerinden atlanabilir.