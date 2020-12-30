Hamur için unu yoğurma kabına alıp ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta ve tuz ekleyip karıştırın. Yavaşça su ilave edip hafif sert bir hamur elde edin. Üzerini nemli bizle örtüp 10-15 dakika dinlendirin. Hamuru bezelere ayırıp merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açın. 4x4 cm büyüklüğünde kareler halinde kesin

Harç için kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve pul biberi iyice yoğurun. Harcı hamurların ortalarına pay edip ortaları açık kalacak şekilde karşılıklı kenarlarını birleştirin. Yağlanmış tepsiye yan yana dizip üzerine yağ parçaları serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Üzeri için 100 gram yağ eritip, salça ve su ekleyerek karıştırın. Mantının üzerine gezdirip çekene kadar dinlendirin. Ezilmiş sarımsağı yoğurtla karıştırın. Kalan yağı eritip pul biber ekleyin ve kızdırın. Mantının üzerine önce sarmısaklı yoğurt, sonra yağlı pul biber gezdirip servis yapın.

MALZEMELER HAMURU İÇİN

1 kg un

2 adet yumurta

Su, tuz

İÇ HARCI İÇİN

500 gram kıyma

2 adet soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber, tuz

1,5 yemek kaşığı (50 g) yağ

ÜZERİ İÇİN

6 yemek kaşığı (200 g) yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su 500 gram yoğurt

2-3 diş sarımsak

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN