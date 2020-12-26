Aydın'da Emir Karabulut (24), 21 Aralık'ta ortadan kayboldu. 3 gün sonra yol kenarında bitkin halde bulundu. Genç kadın, ifadesinde 3 kişinin kendisini kaçırıp bir evde 3 gün alıkoyduğunu, şüphelilerin uyumasını fırsat bilip kaçtığını, sonrasında ise yol kenarında bitkin düştüğünü söyledi.
KATİLİNE 20 YIL!
Çorum'da Barış İnce (21), 2 yıl önce sokak ortasında tartıştığı Irak uyruklu kız arkadaşı Nada Bandar'ı (17) göğsünden öldürdü. 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan İnce 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
HAKARETE BİN LİRA!
Kayseri'de cep telefonundan gönderdikleri mesajlarda birbirlerine hakaret ettikleri iddiasıyla karşılıklı şikayetçi olan N.A. ile eski gelini A.G., 1100'er TL para cezasına çarptırıldı.
MEVSİMİ ŞAŞIRDI
Hatay'da 3-4 yıl önce dikilen genç karadut ağacı aralık ayı sonuna gelinmesine rağmen üzerindeki meyvelerle şaşırtıyor. Ağacın sahibi Yakup Oğuz, "Bu durum normal değil. Normalde bir kez meyve veren bir ağaçtı" dedi.
KAYIŞI KOPARMIŞ
Konya'da Fatih S. çırağı M.A'ya triger kayışıyla saldırdı. Tutuklandı. Zalim usta hakkında 8 yıl hapis isteniyor.
SALÇA DAYAĞI
Konya'da bir markette kasiyerlik yapan H.Ş. adlı kadın, yemeğin salçalı yapılması yönünde fikrini söyledi. Marketin müdür yardımcısı Oğuzhan D. de H.Ş.'ye hareket etti. Yüzüne yumruk attı. Karnına ve sol baldırına da tekme savurdu. Olayın ardından D, iki çalışan hakkında tutanak tutup, istifa dilekçelerini imzalattı. İlk olarak Oğuzhan D.'nin, birkaç gün sonra da H.Ş.'nin iş akdine son verildi. Kadın, D.'den şikayetçi oldu.
KATİLİNE 20 YIL!
Çorum'da Barış İnce (21), 2 yıl önce sokak ortasında tartıştığı Irak uyruklu kız arkadaşı Nada Bandar'ı (17) göğsünden öldürdü. 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan İnce 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
HAKARETE BİN LİRA!
Kayseri'de cep telefonundan gönderdikleri mesajlarda birbirlerine hakaret ettikleri iddiasıyla karşılıklı şikayetçi olan N.A. ile eski gelini A.G., 1100'er TL para cezasına çarptırıldı.
MEVSİMİ ŞAŞIRDI
Hatay'da 3-4 yıl önce dikilen genç karadut ağacı aralık ayı sonuna gelinmesine rağmen üzerindeki meyvelerle şaşırtıyor. Ağacın sahibi Yakup Oğuz, "Bu durum normal değil. Normalde bir kez meyve veren bir ağaçtı" dedi.
KAYIŞI KOPARMIŞ
Konya'da Fatih S. çırağı M.A'ya triger kayışıyla saldırdı. Tutuklandı. Zalim usta hakkında 8 yıl hapis isteniyor.
SALÇA DAYAĞI
Konya'da bir markette kasiyerlik yapan H.Ş. adlı kadın, yemeğin salçalı yapılması yönünde fikrini söyledi. Marketin müdür yardımcısı Oğuzhan D. de H.Ş.'ye hareket etti. Yüzüne yumruk attı. Karnına ve sol baldırına da tekme savurdu. Olayın ardından D, iki çalışan hakkında tutanak tutup, istifa dilekçelerini imzalattı. İlk olarak Oğuzhan D.'nin, birkaç gün sonra da H.Ş.'nin iş akdine son verildi. Kadın, D.'den şikayetçi oldu.