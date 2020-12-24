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    Bilim Prof. Dr. , kış aylarında 'a karşı uyardı: 10 kat arttı

    Bilim Prof. Dr. , kış aylarında 'a karşı uyardı: Diyelim ki bende virüs var. Önceden bir dakika bile canlı kalamazken şimdi 10 dakika canlı kalabilir.

    10 kat arttı
    Bilim Prof. Dr. , kış aylarında 'a karşı uyardı: Diyelim ki bende virüs var. Önceden bir dakika bile canlı kalamazken şimdi 10 dakika canlı kalabilir.



    Sağlık çalışanları, hayat kurtarmak için canla başla mücadele ediyor.



    KADERİN BÖYLESİ
    Kastamonu'da Dr. Vedat Gök, COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hayat hikayesi derinden etkiledi: Küçük yaşta 13 kardeşini, tıp fakültesini kazandığında babasını kaybetti. Oğlu ise bu yıl tıp fakültesini kazanmıştı...
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    Haberler Yaşam Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kış aylarında COVİD-19'a karşı uyardı: 10 kat arttı