Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kış aylarında COVİD-19'a karşı uyardı: Diyelim ki bende virüs var. Önceden bir dakika bile canlı kalamazken şimdi 10 dakika canlı kalabilir.
Sağlık çalışanları, hayat kurtarmak için canla başla mücadele ediyor.
KADERİN BÖYLESİ
Kastamonu'da Dr. Vedat Gök, COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hayat hikayesi derinden etkiledi: Küçük yaşta 13 kardeşini, tıp fakültesini kazandığında babasını kaybetti. Oğlu ise bu yıl tıp fakültesini kazanmıştı...
Sağlık çalışanları, hayat kurtarmak için canla başla mücadele ediyor.
KADERİN BÖYLESİ
Kastamonu'da Dr. Vedat Gök, COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hayat hikayesi derinden etkiledi: Küçük yaşta 13 kardeşini, tıp fakültesini kazandığında babasını kaybetti. Oğlu ise bu yıl tıp fakültesini kazanmıştı...