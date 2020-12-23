Konya’da büyük dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Çarşısı ve çevresinde başlatılan tarihi dönüşümde önemli bir aşama tamamlandı, eski çarşı tamamen yıkıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli dönüşüm çalışmalarından biri olan Mevlana Çarşısı'nda esnaflarla gerçekleştirdikleri yüzde 100'lük mutabakatın ardından başlattıkları çalışmaların planladıkları şekilde devam ettiğini söyledi.

Mevlana Türbesi ile Tarihi Bedesten arasında tarihi dokuya uygun, Konya'ya yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Altay, "Konya'nın önemli sorunlarından birisi olan ve yapıldığı günden beri tartışılan Mevlana Çarşısı'nın yıkım işlemlerini tamamladık. İnşallah kısa zaman içinde yapım sürecine başlamış olacağız. Mevlana Çarşısı'nın oluşturduğu kötü görüntü artık tarihe karışmış oldu. Burada amacımız; Mevlana Meydanı'ndan Bedesten, Aziziye Camii, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Alaaddin Tepesi'ne doğru bir hareket oluşturmak. Şehrimize değer katacak, Türkiye'de çok konuşulacak bir proje olacak. Mevlana Çarşısı'nda işbirliği için tüm esnaflarımıza teşekkür ederim" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



Uğur İbrahim Altay, dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle başladığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni döneminde ilk icraatlardan birisi budur. Başlangıcı ve Cumhurbaşkanlığı kararının çıkması 34 gün sürdü. Normalde Bakanlar Kurulu'na gidecek, kabine üyeleri imzalayacak 6-8 ay sürecekti. Konya'nın tüm projelerinde olduğu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un hem resmi prosedürde hem finansal desteğinde çok büyük katkısı oldu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Konya adına teşekkür ediyorum" dedi.

ULUSLARARASI FİLM PLATOSU



TRT, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi tarafından TRT Uluslararası Konya Film Platoları protokolü imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin kadim ve tarihi şehir Konya'nın tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Mevlana dizi filmi ile ulusal ve uluslararası prodüksiyonlara ev sahipliği yapacak plato sayesinde Konya'ya gelen ziyaretçilerin 13. yüzyıl Türkiye Selçuklu Devleti Başkenti'nin sosyal hayatını yaşayabilme imkanına kavuşacağını kaydeden Başkan Altay, "Böylece şehrimiz turizmine de önemli bir katkı sağlamış olacağız" dedi ve ekledi: Bir Mevlana filminin çekilmesi istişare edilen bir konuydu. Hz. Pir'in himmetiyle inşallah sadece diziyi çekmiyoruz; Konya'nın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak ve başka tarihi yapımların yapılacağı bir platonun başlangıcını yapmış olacağız.

TARİHİ PROJE



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle hayata geçirilen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarında ilk etap tamamlandı, ikinci etap çalışmaları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, "Konya için çok önemli bir proje yürütüyoruz. Proje tamamlandığında Alaaddin Caddesi'ndeki tüm binaların payitaht şehir Konya'ya yakışır hale gelmesini arzu ediyoruz. Konya'nın vizyon projelerinden olan ve şehrin çehresini değiştirecek projeyi, bölgeye en az rahatsızlık verecek şekilde bitirmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

LAVANTANIN MERKEZİ



Konya Büyükşehir Belediyesi, şehri lavanta üretim üssü haline getirmek için üreticiye 1,2 milyon adet lavanta fidesi desteğinde bulundu. Başkan Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak temel hedeflerinden birisinin de kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak olduğunu söyledi. Güneysınır ilçesini lavantanın merkezi yapmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Altay, "Bu yıl itibariyle 720 bin metrekarelik alanda ekilmek üzere 1,2 milyon adet lavanta fidesini Güneysınırlı hemşehrilerimize dağıttık. Lavanta fidelerinin toplam bedeli 1,7 milyon lira. Bu çok özel bir proje" dedi.

EKONOMİYE DESTEK



Konya Büyükşehir Belediyesi, Çomaklı Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekare araziyi üretime ve ekonomiye kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, araziye arpa ekimi yaptıklarını belirterek, buradan elde edilecek geliri sosyal desteklemelerden faydalanan ihtiyaç sahibi aileler için kullanacaklarını söyledi. Konya'da Türkiye'ye rol model olacak kırsal kalkınma projelerini de 31 ilçede sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, "Belediye olarak verdiğimiz desteklerle tarımsal ve hayvansal üretimin artması için önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.