Mataracı vefat etti

70'li yılların ünlü siyasilerinden, eski bakan Tuncay Mataracı (85), virüse yakalandı. İstanbul'da tedaviye alındı. Fakat kurtarılamadı.
İŞKOLİKSE BOŞANIR
Yargıtay, tüm vaktini işte geçiren kocayı suçlu buldu: Eve vakit ayırmaması boşanma sebebidir.
KILIÇLI GASP
Beyoğlu'nda Ç.E, kılıç kuşanıp sokağa çıktı. Elini kestiği Hasan Ç'nin 50 lirasını zorla aldı. Yakalandı.
ZEHİR ÇETESİ
İstanbul polisi 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Tam 6 ton sahte içki ile 51 zehirciyi ele geçirdi.
İŞKOLİKSE BOŞANIR
Yargıtay, tüm vaktini işte geçiren kocayı suçlu buldu: Eve vakit ayırmaması boşanma sebebidir.
KILIÇLI GASP
Beyoğlu'nda Ç.E, kılıç kuşanıp sokağa çıktı. Elini kestiği Hasan Ç'nin 50 lirasını zorla aldı. Yakalandı.
ZEHİR ÇETESİ
İstanbul polisi 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Tam 6 ton sahte içki ile 51 zehirciyi ele geçirdi.