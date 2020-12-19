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    Mataracı vefat etti

    70'li yılların ünlü siyasilerinden, eski bakan Tuncay Mataracı (85), virüse yakalandı. İstanbul'da tedaviye alındı. Fakat kurtarılamadı. İşte haberin detayları ve 19 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin manşet sayfasından derlediğimiz haberler...

    Mataracı vefat etti
    70'li yılların ünlü siyasilerinden, eski bakan Tuncay Mataracı (85), virüse yakalandı. İstanbul'da tedaviye alındı. Fakat kurtarılamadı.

    İŞKOLİKSE BOŞANIR
    Yargıtay, tüm vaktini işte geçiren kocayı suçlu buldu: Eve vakit ayırmaması boşanma sebebidir.

    KILIÇLI GASP
    Beyoğlu'nda Ç.E, kılıç kuşanıp sokağa çıktı. Elini kestiği Hasan Ç'nin 50 lirasını zorla aldı. Yakalandı.

    ZEHİR ÇETESİ
    İstanbul polisi 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Tam 6 ton sahte içki ile 51 zehirciyi ele geçirdi.
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