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    Bu evlilik yürümez

    Eşim 6 yıldır yurt dışında çalışıyor. sadece 21 gün görüşebiliyoruz. Bu hayat beni sıkmaya başladı. Bu evlilik artık yürümez gibi. Ne önerirsiniz? sorusuna İlişki terapisti G. tarihli yazısında yanıt veriyor.

    Bu evlilik yürümez

    Eşim 6 yıldır yurt dışında çalışıyor. sadece 21 gün görüşebiliyoruz. Bu hayat beni sıkmaya başladı. Bu evlilik artık yürümez gibi. Ne önerirsiniz? sorusuna İlişki terapisti G. tarihli yazısında yanıt veriyor.

    Eminin şartlar gereği eşin başka bir ülkede çalışıyor. Bu çok zor bir durum. Ya siz de yurt dışına eşinizin yanına gideceksiniz ya da sorunlar daha da büyüyecek. Bu fikri mutlaka düşündüğünüzü tahmin ediyorum.
    Uzaktan aşk, evlilik olmaz. Evlilik birlikte bir hayat kurmaktır.
    Bu olmazsa, evlilik de kağıt üzerinde vardır. Bu konuyu eşinizle paylaşmalısınız. belki de onun yeni bir iş kararı almanızı sağlarsınız ve evliliğiniz kurtulur.

    İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET

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