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    • Yaşam
    • 15.12.2020 Gazete
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    Patlıcan sarma

    için tüm malzemeyi geniş bir kaba alın ve 5-6 dakika yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda önce yuvarlayın ardından yassılaştırın. kızartın. Patlıcanları alacalı soyun ve boyuna uzun şeritler halinde dilimleyin. Tuzlu suda acı suyu çıkana kadar 20 dakika bekletin. Patlıcan sarma tarifinin detayları.

    Patlıcan sarma

    Köfte için tüm malzemeyi geniş bir kaba alın ve 5-6 dakika yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda önce yuvarlayın ardından yassılaştırın. kızartın. Patlıcanları alacalı soyun ve boyuna uzun şeritler halinde dilimleyin. Tuzlu suda acı suyu çıkana kadar 20 dakika bekletin. Suyunu süzüp kağıt havluyla kurulayın. Ardından az yağlı tavada, önlü arkalı kızartın. Pişen patlıcanların içine leri yerleştirip rulo şeklinde sarın. Fırın tepsisine yerleştirin. Sos malzemesinin tamamını karıştırın ve köftelerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirip servis yapın.

    4-6 KİŞİLİK KÖFTE İÇİN
    350 gram dana kıyma
    1 adet rendelenmiş soğan
    2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı veya galeta unu
    1 adet yumurta, tuz
    çay kaşığı kimyon ve karabiber
    4 adet kemer patlıcan
    KIZARTMAK İÇİN
    Zeytinyağı
    DOMATES SOSU İÇİN
    3 adet rendelenmiş domates
    Yarım su bardağı zeytinyağı
    Yarım su bardağı sıcak su
    Birer çay kaşığı karabiber, kekik, tuz

    ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN

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