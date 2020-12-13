Gerçeklerle yüzleşin

Hayatın içinde hiç yüzleşmek istemediğimiz gerçekler vardır. Bunları mümkün olduğunca kendimizden uzak tutmaya çalışsak da gün gelir ve yüzleşme kaçınılmazdır. Araştırmalar gösteriyor ki, gerçeklerden kaçmamalısınız. Bunu yaptığınız takdirde sizi üzen gerçeklerle karşılaştığınızda daha da savunmasız oluyorsunuz. Peki nasıl davranmalısınız? Bazı gerçekler yüzeyseldir. Bunların üzerine gitmelisiniz. Eğer bunu ilk etapta başarabilirseniz, sizi daha da etkileyen gerçeklerle yüzleşmeniz daha da kolay oyacaktır. Tabii ki önce cesaret. Bunu başardığınız an gerçeklere karşı esaretiniz de ortadan kalkacak. Tabii ki kolay değil. Çünkü kaçtığınız, endişelendiğiniz hatta korktuklarınızla yüzleşeceksiniz. Ancak rahat olun. O gerçekler siz istemediğiniz bir anda sizinle tanışmasın. Siz ona karşı adım atın ve korkmayın. Gizli gerçekler tüm yaşamınızın sonuna kadar gizli kalmayacak. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET