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    • 12.12.2020 06:23
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    SON DAKİKA: 'nden kritik kararı

    Son dakika haberine göre, , Teksas eyaletinin 'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davayı reddetti. Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.

    AA
    ABD'de mahkemeden kritik seçim kararı

    'de 'ın de hile yapıldığı ve asıl kazananın kendi olduğu yönündeki iddiaları sürerken, Yüksek Mahkemeden kritik bir karar geldi.

    Mahkeme, Teksas eyaletinin, 18 Cumhuriyetçi eyalet savcısı ve 126 Temsilciler Meclisi üyesinin desteği ile Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik davaya ilişkin kararını bugün açıkladı.


    MAHKEMECE REDDEDİLDİ
    Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde Biden'ın lehine açıklanan sonuçların geçersiz kılınmasına yönelik açılan dava, mahkemece reddedildi.

    ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

    Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik seçim kararı