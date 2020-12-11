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    • Yaşam
    • 11.12.2020 Gazete
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    kumpirler | Lezzetler

    leri yıkayıp kumlarından tamamen arındırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında patatesler yumuşayana kadar ortalama 30-35 dakika pişirin. kumpir tarifinin detayları...

    Mini kumpirler

    Patatesleri yıkayıp kumlarından tamamen arındırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında ler yumuşayana kadar ortalama 30-35 dakika pişirin. Patatesler ılındığında kabuklarına zarar vermeden boylamasına ortadan ikiye kesin. Çay kaşığı ile içlerini çıkartıp geniş bir kaba aktarın. Kabukların içlerini zeytinyağı ile yağlayın ve önceden ısıtılmış 175 derecede fırında 10 dakika pişirin. Patates içleri soğumadan süt ekleyip iyice ezin ve püre kıvamına gelene kadar karıştırarak sütü çekmesini sağlayın. Püreye rendelenmiş tulumu, labne peyniri, kimyon, tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın. İçerisine küçük doğranmış siyah zeytin ve kuru domatesleri ekleyin ve karıştırın. 6 Püreyi kızarmış patates kabuklarının içine doldurduktan sonra üzerlerine rendelenmiş parmesan peyniri serpin. Üzerleri kızarana kadar yaklaşık 7-8 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

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    MALZEMELER

    500 gr bebek patates
    2 yemek kaşığı zeytinyağı
    1 çay bardağı süt
    100 gr İzmir tulum peyniri
    100 gr labne peyniri
    5 0 gr parmesan peyniri
    1/ çay bardağı siyah zeytin
    8 adet kurutulmuş domates
    1 çay kaşığı kimyon
    Tuz, karabiber

    EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER

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