Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kanlı mazi! öldürüldü

    22 yaşındaki , eski erkek arkadaşıyla tartıştı. 10 yerinden bıçaklandı. 10 yerinden bıçaklanan , hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kanlı mazi!

    Genç kız, eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklandı. Olay dün Zonguldak'ta yaşandı. Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. (40) tartıştı. Öfkeli adam, genç kızı 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çiçekçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli bir süre sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    SAĞLIK DURUMU KRİTİK

    10 yerinden bıçaklanan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kanlı mazi! Çağla Çiçekçi öldürüldü