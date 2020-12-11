Genç kız, eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklandı. Olay dün Zonguldak'ta yaşandı. Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. (40) tartıştı. Öfkeli adam, genç kızı 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çiçekçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli bir süre sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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