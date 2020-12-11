Ekstrem durum!

Ankara'da Eda ve Alper Karakaya çifti, 2019 yılında ikiz bebek sevinci yaşadı. Ancak ikizlerden İlaysu 490 gram, Doğa Yalçın ise 680 gram ağırlığında dünyaya geldi. Bebekler, yaklaşık 4 ay süren yaşam mücadelesini kazanarak, hayata tutundu. Şu an 9 aylık olan ikizlerden İlaysu 5 kilo 600 gram, Doğa Yalçın ise 6 kilo 700 grama ulaştı. Anne Karakaya, "İkizlerimin karnımda büyüme süreçlerini kuvözden gördüm, oradan takip edebildim. Benim için çok zordu. Şuan 9 aylık oldular, gelişimlerinde bir şey yok, hiçbir sıkıntımız yok, bebeklerim gayet iyiler şimdi" dedi.

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