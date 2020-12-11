Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ekstrem durum!

    Genç annenin, 24 haftalıkken ekstrem küçük prematüre olarak dünyaya gelen ikizleri, hayata tutundu. Aile sevinçten havalara uçtu...

    Ekstrem durum!

    Ankara'da Eda ve Alper Karakaya çifti, 2019 yılında ikiz bebek sevinci yaşadı. Ancak ikizlerden İlaysu 490 gram, Doğa Yalçın ise 680 gram ağırlığında dünyaya geldi. Bebekler, yaklaşık 4 ay süren yaşam mücadelesini kazanarak, hayata tutundu. Şu an 9 aylık olan ikizlerden İlaysu 5 kilo 600 gram, Doğa Yalçın ise 6 kilo 700 grama ulaştı. Anne Karakaya, "İkizlerimin karnımda büyüme süreçlerini kuvözden gördüm, oradan takip edebildim. Benim için çok zordu. Şuan 9 aylık oldular, gelişimlerinde bir şey yok, hiçbir sıkıntımız yok, bebeklerim gayet iyiler şimdi" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Ekstrem durum!