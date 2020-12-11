Badem yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEVLET DESTEĞİ VAR MI?

Ülkemizin tarım alanlarında üretimin artması ve yaygınlaşması için destek paketleri bulunur. Badem fidanı yetiştiriciliği, ülkemizde yaygın yürütülen tarım faaliyetlerinden biri olarak desteklenir. Devlet destekleri, hem kredili olarak geri ödemek koşuluyla hem de hibe olarak verilir. Devlet, ödemeleri fidan bazında yapar. Fidan bedelinin %55'ini, yatırım bedelinin ise %25'ini karşılar.

Bahçe ve tesis kurmayı teşvik etmek için, devlet tarafından verilen geri ödemeli kredilerde; meyve yetiştiriciliğinde %75 faiz indirimi uygulanır. Fidanların sertifikalı olması halinde %20 ek faiz indirimi ilave edilir. Alacağınız fidanların sertifikalarının bulunması destek sürecini kolaylaştırır. Devletin badem yetiştiriciliği projesi sayesinde üretimin ve çiftçinin kazancının artması sağlanır. Ayrıntılı bilgi için belgelerinizle birlikte İl ve ilçe Tarım Müdürlüğüne müracaat edebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.