Son zamanlarda popüler hale gelen badem yetiştiriciliği ekonomik gelir sağlamak ya da ek destek olmasını isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor. Yeni girişimci olacak kişiler ise Badem yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı? Sorularına yanıt arıyor. Badem yetişticiliği yaparak kazanç sağlamak isteyenler için merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL YAPILIR?
Badem, ilkbahar ayları geldiğinde meyvesini verir. Badem ağacı Akdeniz iklimini sevse de ülkemizin bir çok tarafında yetişebilir. Her tür toprakta yetişebiliyor olsa da, yine de badem ağacının verimi için toprağın bazı özellikler taşıması gerekir. Kumlu ve çakıllı topraklar badem ağacı için daha ideal olabilir. Bu tarz topraklarda ağacın kökleri 3 ile 5 metre arası derinliğe inebilir. Yıllık olarak, 350-400 mm yağış alması badem ağacının gelişimini etkiler. Badem ağacı 12 metreye kadar uzayabilir. Soğuklardan dallarının çürüyüp zarar görmemesi için budanması gerekir. Kışları ılık geçen bölgelerde, sonbahar aylarında; soğuk geçen bölgelerde ise ilkbahar aylarında dikim yapılması uygun görülür.
BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ KARLI MI?
Badem yetiştiriciliği uzun vadede düşünüldüğünde, ortalama 5 yıl gibi bir sürede maliyetini fazlasıyla çıkartarak karlı bir yatırıma dönüşür. Ağaçları olumsuz etkileyen, değişken bir iklimle karşılaşılmadığı sürece her yıl üretiminizin ve buna bağlı olarak kazancınızın artması beklenir. Badem fidanlarının pek çok türü bulunur. Kolay meyve verebilir fidanları tercih etmek daha etkili sonuç almanızı sağlar. Karlı bir yıl geçirmek için bademin ihtiyacı olan; gübreleme, sulama, budama vb. bakımlarının yapılması verim almanız konusunda önemli bir yer teşkil eder.
BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEVLET DESTEĞİ VAR MI?
Ülkemizin tarım alanlarında üretimin artması ve yaygınlaşması için destek paketleri bulunur. Badem fidanı yetiştiriciliği, ülkemizde yaygın yürütülen tarım faaliyetlerinden biri olarak desteklenir. Devlet destekleri, hem kredili olarak geri ödemek koşuluyla hem de hibe olarak verilir. Devlet, ödemeleri fidan bazında yapar. Fidan bedelinin %55'ini, yatırım bedelinin ise %25'ini karşılar.
Bahçe ve tesis kurmayı teşvik etmek için, devlet tarafından verilen geri ödemeli kredilerde; meyve yetiştiriciliğinde %75 faiz indirimi uygulanır. Fidanların sertifikalı olması halinde %20 ek faiz indirimi ilave edilir. Alacağınız fidanların sertifikalarının bulunması destek sürecini kolaylaştırır. Devletin badem yetiştiriciliği projesi sayesinde üretimin ve çiftçinin kazancının artması sağlanır. Ayrıntılı bilgi için belgelerinizle birlikte İl ve ilçe Tarım Müdürlüğüne müracaat edebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.