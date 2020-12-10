İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde annesi Fatma Ateş (49) ile 2.5 yaşındaki oğlu Barlas'ı kaybeden Yağmur Gürman (27) ikinci bir şok daha yaşadı. Mobilya mağazası, Gürman'dan depremde ölen annesinin 6 bin 473 liralık borcunu istedi. Takvim'in haberinin ardından doktor Ümran E. genç kadına sosyal medyadan ulaştı. Borcu ödemek istediğini söyledi. Gürman, "Ümran hanım ile tanışacağız. Bu hayatta çok güzel insanlar da var. Allah ondan razı olsun. Böyle zor durumdayken bana hem maddi hem de manevi olarak destek oldu" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN