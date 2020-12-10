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    • Yaşam
    • 10.12.2020 Gazete
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    inde iyilik kazandı!

    , inde her şeyini kaybetti. Bir mağaza, ölen annesinin borcunu istedi. Devreye doktor Ümran E. girdi. Parayı ödedi...

    İyilik kazandı!

    İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde annesi Fatma Ateş (49) ile 2.5 yaşındaki oğlu Barlas'ı kaybeden Yağmur Gürman (27) ikinci bir şok daha yaşadı. Mobilya mağazası, Gürman'dan depremde ölen annesinin 6 bin 473 liralık borcunu istedi. Takvim'in haberinin ardından doktor Ümran E. genç kadına sosyal medyadan ulaştı. Borcu ödemek istediğini söyledi. Gürman, "Ümran hanım ile tanışacağız. Bu hayatta çok güzel insanlar da var. Allah ondan razı olsun. Böyle zor durumdayken bana hem maddi hem de manevi olarak destek oldu" dedi.

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    Haberler Yaşam İzmir depreminde iyilik kazandı!